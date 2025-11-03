Sanidad mantiene su previsión de que el centro de salud Ramón y Cajal de Huesca abra en el primer trimestre de 2026

La alcaldesa L. Orduna; el consejero, J.L. Bancalero; el director de Obras del Salud, F. Pellicer (en primer plano) y el arquitecto del centro, B. Pestana, visitando las instalaciones. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad mantiene su previsión de que el nuevo centro de salud Ramón y Cajal de Huesca pueda abrir en el primer trimestre de 2026 una vez que el edificio, ya terminado, cuenta ya con el documento de autorización de actividad a falta de que se licite su equipamiento.

Así lo han comprobado en la visita cursada este lunes por el consejero de Sanidad del Gobierno aragonés, José Luis Bancalero Flores, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, quienes han recorrido las instalaciones de la nueva infraestructura sanitaria, que destaca por contar con más espacio, más servicios y más confort.

"Los plazos de las licitaciones y de la burocracia son los que son", ha reconocido la alcaldesa Orduna ante las protestas expresadas estos días por los usuarios. "Evidentemente, querríamos haberlo tenido antes, pero la licencia del Ayuntamiento se ha concedido en plazo y la licitación para dotarlo está en marcha, así que antes de tres meses lo tendrán y eso es una buena noticia", ha destacado la regidora, que ha recordado los más de 30 años que acumula esta reivindicación.

El consejero, acompañado de la regidora municipal y de directivos del SALUD, ha comprobado los avances realizados para la puesta en marcha de este centro de salud en el primer trimestre del próximo año.

La obra ya está terminada, el edificio, cuenta con la autorización de actividad del Ayuntamiento y los trámites para su equipamiento, con un coste de 376.000 euros, ya están en marcha.

El futuro centro de salud permitirá aunar toda la actividad asistencial del actual Perpetuo Socorro --ahora con consultas en el Hospital Provincial--, dotarlo de servicios que hasta ahora no tenía, como área de rehabilitación o de formación, y, sobre todo, mejorar todas las áreas de atención sanitaria tanto para usuarios como para los profesionales.

En este edificio se va a prestar asistencia a una población de 17.847 usuarios, 2.585 de ellos menores de 14 años, que es la que actualmente es atendida desde el centro de salud Perpetuo Socorro. Se trata de los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y Casco Viejo, lo que supone un 30% de la población de Huesca.

El actual centro Perpetuo Socorro, donde se presta la atención ahora, no dispone de los espacios precisos. De hecho, desde 2009 las consultas de pediatría, matrona y salud mental se ubican en el Hospital Provincial.

El nuevo edificio permitirá terminar con esta división, lo que facilita el trabajo para todas las labores de coordinación entre los profesionales y para los usuarios.

"Esto es un avance, es una acción decidida por la mejora en la calidad asistencial en la ciudad de Huesca. No solamente estructural, sino también organizativo. Un avance para un centro de salud que tiene que dar cobertura asistencial a 17.800 habitantes de la ciudad de Huesca y que tiene que mejorar, como no puede ser de otra manera, no solamente la calidad asistencial, sino también el bienestar de los usuarios y de los profesionales", ha subrayado el consejero José Luis Bancalero.

UN EDIFICIO SOSTENIBLE

El nuevo Ramón y Cajal cuenta un área de fisioterapia y despachos para la coordinación del centro y para la jefatura de admisión. Antes no se podía disponer de esas áreas. También se dotará de un módulo de Salud Mental, con cuatro consultas y una sala de terapia de grupo, un área de formación, biblioteca y sala de juntas, entre otras mejoras, y dispone de un total de 14 consultas para Medicina de Familia y el mismo número de Enfermería, además de otras tres de Pediatría y Enfermería pediátrica.

La obra ha supuesto una inversión de 7,3 millones de euros, más el citado coste en equipamiento que asciende a 376.000. El edificio dispone de 3.982 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas --de sótano a tercera-- más la cubierta.

Además, el edificio se ha diseñado con criterio de consumo de energía casi nulo, mediante la mejora de la envolvente del edificio --mayor aislamiento térmico--, control solar de huecos fachada mediante lamas, sistemas de baja temperatura con suelo radiante para calefacción y climatización, aprovechamiento de energías renovables con 84 paneles fotovoltaicos para producción de energía para autoconsumo, geotermia con intercambio con subsuelo.

Se trata de un sistema eficiente, renovable y silencioso que usa el calor del terreno para climatizar edificios y generar agua caliente, mediante una bomba de calor que intercambia energía entre el subsuelo y el agua del circuito interior.