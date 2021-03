Sanidad no descarta endurecer las restricciones de horario para actividades no esenciales en Semana Santa

Repollés ha descartado reinstaurar los confinamiento perimetrales de las provincias aragonesas

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que debido al repunte de casos de coronavirus en la comunidad en los últimos días, "especialmente, en la provincia de Zaragoza", no ha descartado "implementar nuevas medidas para conseguir contener esta quinta ola" durante la Semana Santa. En concreto, se ha referido a restricciones de horario para el sector del ocio y actividades no esenciales.

Sin embargo, no se ha previsto por parte del Departamento de Sanidad adelantar la hora del toque de queda, ni realizar cambios en los aforos actualmente establecidos.

Así lo ha manifestado este jueves, 25 de marzo, tras la presentación de la exposición 'Goya en el hospital', en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Repollés ha insistido en que el objetivo es que "esta subida sea más leve" y que se pueda controlar, "en especial, para el sistema sanitario "que todavía está muy comprometido".

En cuanto a la decisión del Ejecutivo autonómico de no aumentar las restricciones frente a la COVID-19 en Semana Santa, la consejera ha insistido en que las medidas impuestas por el Consejo del Sistema Nacional de Salud son "unos mínimos consensuados por todas las comunidades autónomas", lo que "supone que sean de obligado cumplimiento" pero "no están en contradicción con la implementación de medidas que consideren oportunas cada una de las comunidades para paliar los efectos de la pandemia".

Repollés ha aclarado que, en caso de producirse nuevas restricciones en estos días festivos, "no está contemplado, de momento, reanudar el confinamiento perimetral de las provincias", y que se moverán "en otros escenarios, probablemente horarios".

No obstante, la titular de Sanidad no ha desechado la posibilidad del cierre perimetral de la ciudad de Zaragoza: "Estamos contemplando otras posibilidades que no sean el confinamiento interprovincial, pero sí que es cierto que la provincia de Zaragoza, y concretamente, la ciudad de Zaragoza, como siempre ha sido y como es lógico por su volumen de actividad y de habitantes, es la que más nos preocupa".

RESTRICCIONES HOSTELERÍA

Este jueves, la Comisión de Salud Pública va a estudiar la posibilidad de endurecer las restricciones a los establecimientos hosteleros. En concreto, se plantea el cierre del interior de los bares y restaurantes si se supera la incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes.

A este respecto, Repollés ha comentado que el Gobierno de Aragón ya publicó en noviembre de 2020 un decreto ley en el que se establecen tres niveles de alerta o intervención sanitaria: "Nosotros nos basamos en ese documento, con rango de ley, en el que ya hemos establecido la medida del cierre del interior de los bares --en el nivel 3 agravado-- ligadas a unas incidencias que no son exactamente las que dice el Ministerio. Si se aprueba esa medida, no es de obligado cumplimiento. Es decir, Aragón ya tiene esa medida contemplada, ya la hemos tenido que implementar y seguiremos trabajando que actualmente tenemos publicada".