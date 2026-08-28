Santa María de la Peña acogerá este sábado un duelo colectivo por el incendio de Riglos (Huesca)

Vecinos de la localidad durante un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Jaca, a 17 de agosto de 2026, en Jaca, Huesca, Aragón (España). Los ayuntamientos del Reino de los Mallos han convocado minutos de silencio por el fallecimiento del miembro de la - Verónica Lacasa - Europa Press

SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Santa María de la Peña acogerá este sábado, 29 de agosto, un duelo colectivo por el grave incendio de Las Peñas de Riglos, que quemó más de 14.000 hectáreas, obligó al desalojo de más de mil vecinos de la zona y en el que murió un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico mientras trabajaba en la extinción.

Así, los 21 pueblos afectados por el incendio, Alastuey, Anzánigo, Arbués, Atarés, Bailo, Bernués, Binacua, Botaya, Centenero, Ena, La Peña Estación, Larués, Osia, Puente la Reina, Salinas de Jaca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Triste, Villalangua, Yeste y Santa María de la Peña, se juntarán en lo que han denominado duelo colectivo.

Será una jornada de convivencia en la que compartirán su experiencia y agradecerán todo el apoyo recibido. Están invitados los 21 pueblos afectados, así como todos los servicios implicados en la extinción y las personas voluntarias.

Uno de los miembros de la organización y vecino de Santa María de la Peña, Fernando Ferrer, ha indicado que "hay necesidad de juntarse y, sobre todo, de dar las gracias por todo el apoyo que hemos recibido y ya no sólo apoyo ha sido una ayuda que sin ella no sé lo que habría pasado".

Van pasando los días desde que el incendio que se originó el 10 de agosto se diera por controlado y desde que los vecinos desalojados comenzaran a regresar a sus casas. Todos quieren retomar la normalidad , aunque no olvidan lo ocurrido.

Los vecinos de Santa María de la Peña, donde se declaró este devastador incendio, han convocado este duelo colectivo para agradecer todo el apoyo recibido y para dejar claro que entre "todos resurgiremos de las cenizas".

El duelo colectivo comenzará a las 19.00 horas y se contará con la actuación del grupo folklórico D'Aragón. Habrá un minuto de silencio y se leerá un manifiesto.

Ferrer ha hecho un llamamiento a la prudencia, ya que recuerda que el pueblo sigue sin agua potable y tampoco está en servicio el bar y recomienda compartir vehículos para asistir.