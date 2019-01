Santiago Morón (Vox) muestra su repulsa a "todo tipo de violencia"

Publicado 19/01/2019 15:45:40 CET

ZARAGOZA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Zaragoza, Santiago Morón, ha acudido este sábado a una concentración convocada en la plaza del Pilar por su formación política para mostrar su repulsa a "todo tipo de violencia".

Así, ha alertado sobre la "espiral de violencia" que ha asegurado que está sufriendo la formación en Zaragoza y en el resto de España. Ha remarcado que esta situación está "azuzada por algunos líderes políticos, que de forma irresponsable han lanzado a la gente contra Vox". Ha aseverado que este partido es "absolutamente democrático y constitucional, respeta los derechos humanos y la Constitución española".

Ha criticado que en Zaragoza se está produciendo "una espiral de violencia" que se aprecia también en las redes sociales, "con amenazas, y con la agresión sufrida en una mesa informativa la pasada semana".

"Nos preocupa porque no se puede justificar la violencia en cualquier caso ni contra ningún partido político. Es un camino peligroso para el mantenimiento de la convivencia en el marco de la Constitución", ha manifestado el Presidente de Vox Zaragoza, al tiempo que ha añadido que no se han concentrado para "implorar" por su integridad, sino para mostrar su intención de "no dar un paso atrás", porque van a seguir "informando en la calle".