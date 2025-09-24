Sanz (IU) alerta de la "hoja de ruta profundamente reaccionaria" del Gobierno de Aragón

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha asegurado este miércoles que el discurso del presidente autonómico, Jorge Azcón, en el Debate del estado de la Comunidad, ha tenido un contenido "escaso" y que las únicas novedades que ha trasladado tienen que ver con "una hoja de ruta profundamente reaccionaria en lo que respecta a la garantía de derechos".

En una rueda de prensa posterior a la intervención del presidente en la Cámara autonómica, el representante de IU ha citado las privatizaciones, la concertación de la FP o la "derivación de los recursos de quienes deben pagarlo vía fiscal", en referencia a algunas rebajas impositivas, como algunas de las patas de esta hoja de ruta.

Por lo demás, ha considerado que la "sobreactuación" de Azcón en su discurso "ha llegado casi a lo cómico" ya que "ha dedicado prácticamente la mitad del Debate a la confrontación con otras administraciones".

En el discurso, ha continuado, "ha parecido más del CEO de una multinacional tecnológica que el presidente del Gobierno de Aragón" y, por ello, en la sesión de este jueves le plantearán algunas de las cuestiones que ha obviado.

De este modo, Sanz ha señalado que quieren abordar las políticas de igualdad y de diversidad, así como de los problemas que tiene el mundo del trabajo, empezando por la siniestralidad laboral, que ha estado "ausente absolutamente" del discurso del presidente "con la que está cayendo", lo que ha calificado como "increíble".

El diputado de IU trasladará también el incremento de la pobreza y de las brechas de desigualdad mientras aumenta "el número de ricos" o las consecuencias de las políticas del PP en materia de "segregación escolar".

Las políticas de cooperación, la solidaridad, los derechos culturales o la cultura comunitaria son otras de las materias ausentes que llevará IU al Debate, junto al cambio climático y el medio ambiente.

En este sentido, ha criticado que la respuesta del Gobierno de Aragón a este desafío sea "comprar cañones para innivar", ampliar los dominios esquiables, la superficie regable o llenar el territorio con unos centros de datos que "consumen una energía que no tenemos" y a los que "ha comprometido unos recursos hídricos que tampoco tenemos".

Álvaro Sanz ha concluido afirmando que los aragoneses "se verán muy poco reflejados" en el discurso de un presidente al que ha recordado que "lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es un genocidio".