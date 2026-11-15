Sariñena (Huesca) recupera la memoria de Casimiro Lana, uno de los artífices de la visita de Einstein a España en 1923

Sariñena (Huesca) recupera la memoria de Casimiro Lana, uno de los artífices de la visita de Albert Einstein a España en 1923 - AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA (HUESCA)

SARIÑENA (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

Sariñena ha rendido un emotivo homenaje a uno de sus vecinos más destacados del siglo XX, Casimiro Lana Sarrate, que desarrolló una brillante trayectoria internacional y desempeñó un papel fundamental en la organización de la histórica visita del científico alemán y Premio Nobel de Física en 1921, Albert Einstein, a España en 1923.

La jornada ha contado con una elevada participación de vecinos, visitantes y familiares del homenajeado, y ha tenido como acto central la inauguración de una placeta con su nombre en el casco histórico de la localidad.

La placa ha sido descubierta por varios de sus descendientes, algunos de ellos residentes en el propio municipio. El homenaje ha permitido recuperar y acercar a la ciudadanía la figura de este científico, empresario, político y exiliado republicano, que dedicó buena parte de su vida al impulso de la investigación, la educación y el progreso social.

La jornada ha coincidido, además, con la conmemoración del 65 aniversario de su fallecimiento. Los actos han comenzado con una recepción en el Ayuntamiento de Sariñena, encabezada por el alcalde, Francisco Villellas, y han incluido diferentes intervenciones destinadas a profundizar en la vida y el legado de Casimiro Lana, con la participación del investigador, Javier Turrión; el historiador, Antonio Peiró; y el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Zaragoza, Alberto Sabio.

Este último ha destacado la extraordinaria dimensión de su trayectoria, tanto en el ámbito científico como empresarial y político.

EMPRESARIO Y SABIO

"Casimiro Lana Sarrate fue un gran científico y al mismo tiempo también un gran empresario", ha glosado Sabio, quien ha recordado su vinculación con el proyecto automovilístico Hispano-Suiza, su formación en Estados Unidos y su posterior actividad política como diputado durante la Segunda República.

También ha puesto especial énfasis en su relación con Albert Einstein y en el papel que desempeñó para hacer posible la histórica visita del científico a España en 1923.

Según ha explicado, ambos se conocieron en Zúrich, donde Lana profundizó en su interés por las aplicaciones prácticas de la química al desarrollo industrial. "Casimiro Lana Sarrate fue el principal responsable de que Einstein viniese a España", ha afirmado Sabio, recordando que en aquella iniciativa también participaron otras personalidades, como Rafael Campalans.

PLACA Y CALLE

La jornada ha tenido uno de sus momentos más especiales con el descubrimiento de la placa que da nombre a la nueva placeta. Los familiares de Casimiro Lana han sido los protagonistas de este gesto simbólico, con el que Sariñena incorpora su nombre al callejero municipal y contribuye a mantener viva su memoria para las próximas generaciones.

Entre los asistentes se encontraba José Luis Lana Armisén, nieto de un primo hermano del homenajeado, quien ha vivido el acto con especial emoción y ha considerado el reconocimiento "merecido y necesario". "Creo que este tipo de actos son de los que se tienen que seguir haciendo. Son gente que puso las bases del bienestar que tenemos actualmente, ha elogiado.

También ha destacado la importancia que la educación, la cultura y el conocimiento han tenido a lo largo de generaciones en su familia. "En casa toda la vida ha habido libros, ha habido cultura, ha habido preocupación por el conocimiento, y eso no ha sido casualidad. Yo creo que en este caso nos viene a todos de Sariñena", ha afirmado.

El propio José Luis Lana ha seguido esa tradición familiar vinculada al conocimiento y al servicio público. Su abuelo fue catedrático de la Universidad de Zaragoza y él ha desarrollado su trayectoria profesional como técnico de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En la actualidad, es vicepresidente primero del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón (SIPA), una histórica entidad dedicada a la promoción y defensa del patrimonio cultural aragonés.

PENDIENTE

Por su parte, el alcalde de Sariñena, Francisco Villellas, ha destacado que el reconocimiento a Casimiro Lana era una "asignatura pendiente" del municipio.

Según ha explicado, el Ayuntamiento mantiene desde hace años el propósito de dar mayor visibilidad a aquellas personas vinculadas a Sariñena que, por su trayectoria profesional, sus aportaciones o su compromiso con la sociedad, merecen ocupar un lugar destacado en la memoria colectiva.

En este sentido, Villellas ha defendido la importancia de que el callejero municipal contribuya también a reconocer la historia y el talento local. El alcalde ha señalado que el objetivo es poner en valor a personas que nacieron en Sariñena o mantuvieron sus raíces en el municipio y que, desde distintos ámbitos, realizaron aportaciones importantes dentro y fuera de la localidad.

La jornada de este sábado se ha completado con una comida de convivencia y, por la tarde, con la proyección en el cine de Sariñena del documental 'Las cerezas del exilio', dirigido por Vicky Calavia, seguida de un coloquio.

Casimiro Lana Sarrate falleció en Argentina en 1961, sin haber podido regresar a España tras su exilio. La jornada ha estado impulsada por el Ayuntamiento de Sariñena y los investigadores y divulgadores Gemma Grau, Salvador Trallero y Jesús Fantova.