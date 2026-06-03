Schindler abre las puertas de su Centro de Formación Técnica de Zaragoza como parte de su 'Schindler Campus'

1092784.1.260.149.20260603134031 Las instalaciones de la compañía acogen a los 15 alumnos de la primera edición del programa para realizar su inmersión práctica. - SCHINDLER

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Schindler, compañía líder mundial en movilidad vertical, ha abierto las puertas de su Centro de Formación Técnica en Zaragoza los días 3 y 4 de junio. Durante estas jornadas, los 15 alumnos seleccionados de la primera edición de 'Schindler Campus'; están llevando a cabo la formación práctica intensiva incluida en este programa, cuya fase teórica dio comienzo el pasado mes de abril.

A lo largo de estos dos días de aprendizaje práctico, los 15 alumnos comenzarán su preparación enfrentándose a situaciones reales de montaje y mantenimiento en el Centro de Formación Técnica de Zaragoza, considerado un auténtico hub de conocimiento a nivel internacional para la compañía.

Estas modernas instalaciones cuentan con 1.200 metros cuadrados y 15 huecos de ascensor destinados a simulaciones, 12 de gama residencial y 3 de gama profesional. En ellas se imparten anualmente más de 61.000 horas de formación al personal directo de la empresa, lo que refleja el nivel de inversión y compromiso de Schindler con el desarrollo del talento técnico especializado.

Tras esta jornada presencial, los alumnos continuarán su preparación con prácticas remuneradas en las sucursales de Schindler en España, como vía para obtener su Certificación Interna de Montaje, un aval de calidad muy cotizado en el sector. En palabras de Felipe Kops, CEO de Schindler Iberia: "'Schindler Campus' ya es un proyecto fundamental para el presente y el futuro de nuestra compañía. Ante la falta de perfiles técnicos en el mercado, hemos asumido el compromiso de crear nuestra propia cantera, atrayendo talento para formarlo desde cero bajo nuestros más estrictos estándares de seguridad y calidad".

También ha subrayado que "la extraordinaria acogida que ha tenido esta primera edición en las provincias donde la hemos lanzado nos demuestra que hay un enorme interés por desarrollar una carrera estable en nuestro sector, y nos confirma que estamos en el camino correcto para asegurar la excelencia del servicio que prestamos a nuestros clientes".

Este hito marca el primer gran éxito de un programa estratégico nacido para dar respuesta a la necesidad de relevo generacional en el sector de la elevación y hacer frente al reto que supone la adaptación y modernización del parque de ascensores español, el más denso de Europa con 1,1 millones de unidades.

La iniciativa ha tenido un despliegue capilar en 10 provincias (Santander, Tenerife, Valladolid, Madrid, Sevilla, Ciudad Real, Zaragoza, Granada, Málaga y Valencia), logrando atraer a cerca de 1.000 inscritos en sus fases iniciales.

Tras el éxito rotundo de esta primera convocatoria de 'Schindler Campus', que ha superado las expectativas de participación y ha generado un gran orgullo de pertenencia interno, la compañía ha confirmado que podría dar continuidad a su compromiso con la creación de empleo local y está estudiando el lanzamiento de una segunda edición.

ACERCA DE SCHINDLER

Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es un proveedor líder mundial de ascensores, escaleras mecánicas y servicios relacionados. Sus soluciones de movilidad transportan a más de 2.000 millones de personas cada día en todo el mundo. Detrás del éxito de la empresa hay más de 67.000 empleados en más de 100 países.