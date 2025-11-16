El sector de la edificación reconocerá los mejores proyectos e iniciativas de 2025 en la IV Gala Aragonesa

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de la edificación en Aragón reconocerá el próximo viernes 21 de noviembre los mejores proyectos e iniciativas constructivas desarrollados en este 2025 de entre las 120 candidaturas finalistas en la cuarta edición de su gala bienal, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza --19.00 horas--.

El certamen viene promovido por el Colegio de la Arquitectura Técnica de Zaragoza y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta edición se consolida como la más participativa y de mayor calidad hasta la fecha, con 120 proyectos finalistas, muestra del excelente momento que atraviesa el sector de la edificación en Aragón.

La cita tiene previsto contar con un buen número de autoridades y representantes públicos entre los que en principio estarán el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López; el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras Energía y Vivienda en Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano; y el presidente de la Arquitectura Técnica de Zaragoza, entidad promotora de la Gala, Rafael Gracia.

Empresas, instituciones públicas y profesionales del ámbito constructivo se darán cita en una gala que ya se ha convertido en la gran noche de la edificación aragonesa.

Durante la ceremonia, se reconocerán los proyectos más destacados en sostenibilidad, innovación y calidad constructiva, referentes tanto en Aragón como en el conjunto del país desarrollados por empresas aragonesas. De entre los 120 proyectos finalistas, el jurado --formado por expertos de reconocido prestigio-- dará a conocer los nominados, accésits y ganadores de cada categoría.

Seleccionados por un jurado independiente de expertos, que valorará aspectos como la calidad arquitectónica, la innovación, la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental, la replicabilidad del modelo y su aportación al entorno urbano o social, se entregarán galardones a los mejores proyectos presentados en diferentes categorías.

CATEGORÍAS QUE SERÁN PREMIADAS

Así, se reconocerán los méritos de los proyectos e iniciativas de actuación residencial, edificación sostenible y o saludable, reforma, rehabilitación o restauración edificatoria; iniciativa pública en edificación, proyecto inmologístico --almacenes, centros de distribución y plataformas--, industrial y o terciario de edificación; proyecto de innovación y o sistema de construcción industrializada del sector de la construcción; así como dirección de ejecución de obra.

Los 120 proyectos finalistas pueden consultarse ya en la web oficial del evento 'galaedificacion.es/finalistas-2025/'. Además, por segundo año consecutivo, se concederá un Premio de Honor a una personalidad destacada del sector, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al desarrollo de la edificación en Aragón.

Se trata de un evento que queire poner en valor el presente y futuro del sector La IV Gala Aragonesa de la Edificación se enmarca en un momento de transformación del sector, impulsado por la rehabilitación urbana, la industrialización de la construcción y las inversiones que consolidan a Aragón como un territorio líder en edificación.

El encuentro persigue una doble finalidad. Por un lado, sensibilizar sobre la importancia de un modelo constructivo sostenible, energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Y, por otro, reconocer y visibilizar los proyectos aragoneses que son pioneros a nivel nacional e internacional, reforzando el papel de la comunidad como referente en innovación, sostenibilidad y colaboración público-privada.

La gala promueve la unión de todos los agentes del sector --instituciones, empresas y profesionales-- para seguir construyendo un futuro común, sostenible, saludable, innovador y competitivo.