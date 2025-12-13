La selección española juvenil de baloncesto de 1985 celebra en Zaragoza el 40º aniversario de su subcampeonato de Europa

Componentes de la selección española juvenil de baloncesto de 1985 frente al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para celebrar el cuadragésimo aniversario de su subcampeonato de Europa. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española juvenil de baloncesto que logró el subcampeonato de Europa en Ruse (Bulgaria) en 1985 se ha reunido este sábado 13 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para celebrar el 40º aniversario de aquel histórico torneo.

La cita ha servido para revivir momentos inolvidables, compartir recuerdos y homenajear a quienes formaron parte de aquel equipo legendario. El Campeonato de Europa de 1985 estuvo marcado por partidos intensos y de alto nivel.

España abrió con una sólida victoria frente a Israel por casi 20 puntos, y luego venció a Finlandia, Italia y Francia, asegurando su pase a las rondas finales. La derrota ante Bulgaria en la fase previa no hizo más que poner a prueba la resiliencia del equipo.

En semifinales, España se impuso a Alemania (88-81) y alcanzó la gran final frente a Yugoslavia. A pesar de adelantarse en el marcador en dos ocasiones durante la segunda mitad, el equipo español no pudo frenar los 36 puntos de Dobras y el talento de dos futuras estrellas NBA, Vlado Divac y Toni Kukoc, dirigidos por el entonces joven Svetislav Pesic.

El seleccionador Miquel Nolis, responsable de la segunda plata europea consecutiva del equipo, ha subrayado la importancia del trabajo en equipo y la confianza mutua: "No olvidemos algo fundamental: la capacidad para buscar nuestros límites nos dio la oportunidad de competir con los mejores. Pero lo importante no es lo último, es lo primero", ha declarado.

Con 23,5 puntos de media, Ferran Martínez se convirtió en el líder ofensivo del equipo y fue elegido Mejor Jugador del Campeonato (MVP). En su encuentro en Zaragoza, Martínez ha destacado que "aquel Europeo marcó un antes y un después para todos nosotros. El nivel era altísimo y nos obligó a dar lo mejor de nosotros mismos. Para mí fue un impulso decisivo en mi carrera".

RECUERDO EMOTIVO PARA VICENTE SANCHÍS

Todos los miembros del equipo compitieron en la ACB, algunos con trayectorias especialmente destacadas como Pep Cargol, Carlos Ruf, Jordi Pardo o Juanan Morales.

El capitán Javi Gorroño ha recordado la unión del grupo: "Más que una Selección formamos un gran equipo. Trabajo, compromiso, competitividad e ilusión a raudales. Un orgullo recordar esta experiencia 40 años después", ha destacado.

Por su parte, Pep Cargol, zaragozano de adopción y uno de los jugadores destacados, ha añadido que "es un auténtico lujo poder reunir de nuevo a este equipo en Zaragoza y revivir juntos todo lo que aquel campeonato significó para nosotros".

El encuentro ha tenido también un momento de recuerdo emotivo para Vicente Sanchís, árbitro del campeonato, recientemente fallecido en agosto. Vicente había mostrado su interés por asistir a esta reunión y siempre mantuvo una gran sintonía con todo el equipo, dejando un recuerdo imborrable entre jugadores y cuerpo técnico.

Al acto han asistido los jugadores Carlos Gil, Jordi Grau, Sergi López, Javier Gorroño (capitán), Jordi Pardo, Fernando Albert, Víctor Fernández, Carles Ruf, Juanan Morales, José Luis Criado, Ferran Martínez y Pep Cargol.

Por parte del cuerpo técnico, el seleccionador Miquel Nolis, el entregador ayudante Ismael Cantó, el delegado Alfredo García, el preparador físico Manolo Montesinos, el fisioterapeuta Emilio Biel y el delegado FEB Carlos Pastrana.