Semana de las Güixas: Brujas, teatro y historia en Villanúa (Huesca)

VILLANÚA (HUESCA), 27 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Villanúa celebra del 28 al 31 de agosto una nueva edición de la Semana de las Güixas, que este año cuenta con un programa de actividades que incluye teatro inmersivo, conferencias, música y exposiciones con las brujas como referente.

El momento álgido de las jornadas llegará el sábado con 'La noche de las condenadas', donde se pondrá en escena el juicio y la condena pública de tres mujeres acusadas de delitos de brujería.

Como principal novedad, se estrena 'Historia (s) de mujeres: De Hipatía a las brujas', una propuesta de teatro inmersivo en el interior de la cueva que recorre la historia femenina desde la prehistoria, pasando por figuras como Hipatia, hasta llegar a la memoria local de Guirandana de Lay, vecina de Villanúa, ejecutada por brujería.

Con esta representación, realizada por Míriam Stolisky, Ana Seguí, Raquel Renieblas y Olga Pareja, "se busca recuperar la memoria silenciada, reflexionar sobre los mecanismos de deshumanización que legitiman la violencia y ofrecer al público una experiencia que conecta pasado y presente", según la coordinadora de la Cueva de las Güixas, Andrea Dumall.

Se han programado ocho sesiones desde el jueves hasta el domingo y será, en opinión de Dumall, "una de las actividades más novedosas de esta edición, que ahonda en reflexiones y miradas que venimos proponiendo en los últimos años a través de la Semana de las Güixas".

Como en anteriores ediciones, en la programación convivirán espacios para la diversión con otros en los que se invita a la reflexión sobre la mujer y los patrones que a través de la historia han perpetuado los mecanismos de opresión, encarnados en el propio fenómeno de la brujería.

En cuanto a 'La noche de las condenadas', "tiene el objetivo de aportar una experiencia innovadora y envolvente a todas las asistentes", ha señalado.

Así, calles y plazas de Villanúa se transformarán al caer la noche en un escenario de catarsis colectiva con fuego, luces, el sonido de los tambores y el dramático ritual de la muerte transformado en un espectáculo público. La 'performance' estará ambientada por el grupo de percusión Kolpez Blai, y la noche se cerrará con una sesión de DJ Luna.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el jueves, a las 18.00 horas, en el CIN de Villanúa con 'Cuenta con ellas', una sesión de mediación literaria realizada por María Ruíz.

"Compartir historias también es una forma de reivindicar la identidad colectiva. En esta sesión iremos recorriendo cuentos y narraciones protagonizados por niñas y mujeres", ha indicado María Ruiz.

El viernes, a las 19.00 horas, DJ Luna Roja ofrecerá en la escultura del árbol de la plaza del CIN una sesión familiar de video proyecciones bajo el nombre 'Nosotras. Tejido audiovisual'.

"Será un viaje a través de video proyecciones, donde iremos descubriendo a las artistas, su imagen, su origen y su arte. Ritmo, imagen y cultura se fusionan en una revista musical viva", ha explicado la DJ.

Otra de las novedades de esta edición será la conferencia que el sábado, a las 18.30 horas, ofrecerá Julia Carreras. '¿Pero hay brujas?' es un recorrido a través de la historia y el folklore que rodea a la figura de la bruja como ente sobrenatural en las comunidades pirenaicas, antes, durante, y después de la caza de brujas.

Junto a toda la programación de actividades, los visitantes de la cueva tendrán durante estos días la oportunidad de visitar en el CIN la exposición 'Mujeres: la herencia de las llamas', compuesta por fotografías, paneles explicativos, libros sobre el tema y otras piezas expositivas.

La exposición pretende explorar la historia de la caza de brujas y los componentes sociales, económicos, culturales y religiosos que fueron esgrimidos en su época para justificarla.