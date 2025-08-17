Un sentido homenaje póstumo recuerda a Daniel Ribera, clave en la recuperación del pueblo Buil (Huesca)

AÍNSA (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

Familiares, amigos y vecinos de Buil, en el término municipal oscense de Aínsa-Sobrarbe, han rendido un sentido homenaje póstumo este fin de semana a Daniel Ribera Soler, artífice de la recuperación de este núcleo urbano.

Quien fuera presidente de la asociación de vecinos, así como concejal de Barbastro y diputado de la Diputación Provincial de Huesca, fallecía el pasado mes de octubre y ha sido en agosto, aprovechando la época estival, cuando sus más allegados, en colaboración con el Ayuntamiento, han podido encontrarse en la intersección entre Sarratillo, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, y Santa María Buil, para inaugurar un parque en su recuerdo.

"En agradecimiento a Daniel Ribera Soler. Por su trabajo y dedicación como secretario y presidente de nuestra asociación de vecinos durante más de treinta años. Por su compromiso para impulsar iniciativas que han contribuido al desarrollo de nuestro pueblo. No estabas solo, pero fuiste pieza clave", reza el monolito ubicado en el parque, que ya han estrenado este sábado los más pequeños de la localidad.

El alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, así como el presidente de la Comarca, José Manuel Bielsa Manzano, el ex concejal José Luis Bergua, Daniel Gracia, diputado en la DPH o el veterano Antonio Cosculluela, que fue tanto compañero en política como amigo de Ribera, no han faltado a una cita donde las anécdotas, la música, las fotos y un agradable picoteo han alargado el emotivo homenaje.

"Lo que más me llamaba la atención eran la emoción, las ganas y la ilusión por mejorar la vida de sus vecinos y de su pueblo", ha destacado Pueyo durante su intervención.

"La primera vez --ha relatado Pueyo-- que coincidí con Daniel fue en el verano de 2007, justo al llegar al ayuntamiento. En la inauguración de la pista asfaltada que llegaba a Sarratillo y a Santa María de Buil, junto a Antonio Cosculluela al cual tenía en tan alta estima. Escucharles entonces a ambos, vivir ese instante, marcó el inicio de mi trayectoria en el ayuntamiento y en la política".

TENACIDAD

El alcalde de Aínsa ha elogiado "su dedicación y la predisposición para trabajar por los demás sin esperar nada a cambio".

En el acto no han faltado las intervenciones de amigos y vecinos, como la de Paco Cámara y su familia, toda una vida compartida puerta con puerta en Barbastro, y también las fiestas, los fines de semana y los veranos en Sarratillo.

El vecino Miguel Chicharro ha rescatado los intensos momentos vividos en la época en que crearon el grupo 'IV dimensión', asegurando que de los más de cincuenta años que compartió con él, "todos los recuerdos son buenos. He tenido un tesoro en mi vida".

El propio Cosculluela ha cerrado el acto recordando la colaboración permanente y los inicios del trabajo conjunto en el ayuntamiento de Barbastro allá por los años 90. "Era muy difícil negarle nada porque lo ponía todo, el compromiso social, el altruismo eran parte de su forma de ser".

Amenizando el acto, los hermanos Arasanz de Casa Juste de Sarratillo han ofrecido varias piezas musicales, y la vecindad ha organizado un picoteo para todas las personas asistentes.

Se han expuesto numerosas fotografías en el salón social de Casa Lueza, adornada con flores y donde se han visto abrazos y agradecimientos hacia una persona cuya historia siempre quedará ligada a este rincón del Biello Sobrarbe, que volvió a la vida gracias a la "generosidad y la tenacidad de un hombre incansable".