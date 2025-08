El Servet implanta una tecnología para pacientes con insuficiencias cardíacas no candidatos a la cirugía convencional

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) ha llevado a cabo con éxito los primeros implantes percutáneos de una válvula bicava (CAVI) en Aragón, un hito en el tratamiento de pacientes con insuficiencia tricuspídea grave no candidatos a cirugía convencional.

"Desde la primera intervención, llevada a cabo a mediados de febrero, ya se han completado con éxito dos procedimientos. Esta técnica innovadora mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes y reduce de forma notable la necesidad de ingresos hospitalarios recurrentes", ha asegurado José Antonio Diarte, jefe de Sección de Hemodinámica del citado hospital zaragozano.

La insuficiencia tricuspídea (IT) grave es una enfermedad valvular asociada a síntomas limitantes y elevada mortalidad quirúrgica (10% de riesgo) en un paciente estándar. Cuando la cirugía no es una opción, la reparación percutánea "borde a borde" (Triclip), que también realiza el Servicio de Cardiología, debe ser considerada la primera opción de tratamiento, pero un 30% de los pacientes no son aptos por una anatomía no adecuada, fases muy avanzadas de la enfermedad o limitaciones en las imágenes ecocardiográficas que deben guiar el tratamiento.

Ante esta situación, la cardióloga del servicio de Hemodinámica, María Cruz Ferrer, ha explicado lo siguiente "La insuficiencia tricuspídea severa es un fallo en el cierre de la válvula que causa una congestión sistémica, provocando edemas e hinchazón. Para los pacientes que no pueden optar a cirugía o a otras técnicas percutáneas, los dispositivos TricValve son la alternativa, ya que impiden que la sangre retroceda de forma patológica y alivian los síntomas".

El sistema TricValve, primer dispositivo con marcado CE para implantes heterotópicos en venas cavas, ofrece una solución innovadora. Compuesto por dos stents de nitinol con válvulas de pericardio bovino, se implanta mediante acceso femoral en las venas cava superior e inferior, eliminando la congestión venosa. Estudios clínicos respaldan su eficacia: el 95% de los pacientes experimentan mejoría clínica al año, con tasas de éxito del implante superiores al 90% y mínimas complicaciones.

Gabriel Galache, también cardiólogo hemodinamista del equipo, detalla los beneficios directos para los pacientes: "Con este procedimiento lo que se consigue es disminuir los edemas en las piernas, es decir, la inflamación que sufren estos pacientes en las extremidades. Esto se traduce en una mejoría directa de la tolerancia al esfuerzo. Muchos de estos pacientes no pueden caminar de forma continua más de 100 metros, y con esta técnica logramos mejorar notablemente su capacidad de ejercicio y, en general, su calidad de vida".

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Los dos pacientes tratados en el HUMS presentaban insuficiencia tricuspídea "torrencial" (muy grave) y alto riesgo quirúrgico. Su evaluación y manejo integral corrieron a cargo del equipo MitraTric --integrado por hemodinamistas, cirujanos cardíacos, anestesistas, cardiólogos clínicos y cardiólogos expertos en imagen cardíaca, así como personal de enfermería especializado--.

La Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada es la encargada del cuidado pre y postoperatorio. El procedimiento, guiado por cardiólogos avanzados en imagen transesofágica y ejecutado por cardiólogos intervencionistas de la Unidad de Hemodinámica expertos en intervencionismo estructural, destacó por su precisión. "Este logro consolida una alternativa segura para pacientes muy sintomáticos sin otras opciones adecuadas de tratamiento. La colaboración multidisciplinar y nuestra experiencia en técnicas percutáneas han sido clave", ha subrayado la jefa de Cardiología del Hospital Universitario Miguel Servet, Rosario Ortas.

REFERENCIA EN CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Con este avance, el Hospital Universitario Miguel Servet se consolida en la vanguardia del tratamiento percutáneo de las valvulopatías complejas, ampliando el acceso a terapias mínimamente invasivas en Aragón.

El éxito refuerza su papel como centro de excelencia en innovación cardiovascular, ofreciendo esperanza a pacientes críticos con limitaciones anatómicas o funcionales para cirugía tradicional.