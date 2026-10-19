El Servicio Aragonés de Salud anima a los grupos de riesgo a vacunarse frente a la gripe y atender criterios sanitarios

La cita para vacunarser se puede perdir a través de SaludInforma. - EUROPA PRESS

HUESCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vacunación frente a la gripe y el covid de los mayores de 80 años y de los niños de 6 meses a los 11 años ha comenzado este lunes en Aragón. Desde primera hora de la mañana, el Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca ha comenzado a recibir a las primeras personas que previamente habían solicitado su cita para vacunarse.

La enfermera de este centro de salud, Begoña Pérez, ha animado a la población a vacunarse y a no atender cualquier otro criterio al respecto que no sea el sanitario. "La vacuna está recomendada, sobre todo, para la gente que forma parte de los grupos de riesgo, porque hay estudios que confirman que si se coge la gripe las complicaciones son menores si se ha vacunado", por ello "animamos a la ciudadanía que se apunten por la aplicación Salud Informa o que pidan hora en el centro de salud".

En campañas anteriores, la vacunación alcanzaba el 85 por ciento de cobertura, un porcentaje que ha ido descendiendo y en la actualidad se sitúa cerca del 70 por ciento. "Antes en Aragón se alcanzaban porcentajes bastantes altos en cuanto a la población vacunada del en torno al 80 por ciento" y "ese porcentaje ahora está bajando", por ello "este es el mensaje que queremos dar, que la gente se anime a vacunarse y que no se guíe por recomendaciones de influencers o de quien sea que no cuente con un criterio sanitario".

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo. El 5 de octubre se inició la vacunación escolar, dirigida a los alumnos de 3, 4 y 5 años, que se desarrolla hasta este lunes en 159 colegios de toda la comunidad. Esta tercera edición ha registrado 4.208 alumnos inscritos, un 41,5% más que la campaña anterior, si bien los niños de esas edades que no se hayan vacunado en su colegio pueden hacerlo de forma gratuita en su centro de salud.

A este respecto, Pérez ha indicado que "se ha hecho campaña de la gripe en determinados colegios y este año se ha ampliado a los 11 años, pero lo interesante es que es una vacuna que se pone por la nariz, es muy leve y animamos a los padres a que los apunte, si no ha habido campaña en so colegio, a través de la aplicación o que hablen con pediatría".

Pérez ha apuntado que el grupo de riesgo que más suele vacunarse es el de los mayores de 80 años. "Los mayores tienen por costumbre vacunarse y suelen ser los que más lo hacen".

En la semana 42, la incidencia de gripe en Aragón se ha situado en 7,89 casos por 100.000 habitantes, frente a los 11,34 de la semana anterior y los 17,15 de la semana 40, lejos del umbral epidémico, fijado en 59,64. En la misma semana del año pasado, la incidencia de gripe fue de 14,71 casos por 100.000 habitantes. La incidencia de COVID-19 también ha descendido en las últimas semanas, desde los 24,89 casos por 100.000 habitantes de la semana 40 a los 16,14 de la semana 41 y los 10,04 de la semana 42.

CITA

La cita para vacunarse se puede solicitar a través de la autocita en SaludInforma. Las personas mayores de 80 años reciben una vacuna adyuvada y, cuando está indicado, se les administra al mismo tiempo la vacuna frente a la COVID-19. Los niños de 24 meses a 11 años reciben una vacuna viva atenuada de administración intranasal y los de 6 a 23 meses, una vacuna de cultivo celular. Los niños también pueden vacunarse en los centros de vacunación privados acreditados.

La ampliación de la vacunación infantil hasta los 11 años es la principal novedad de la campaña 2026/27. Hasta la temporada anterior, la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años.