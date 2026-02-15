El Servicio Aragonés de Salud recibe el premio 'Transforming por su despliegue de inteligencia artificial en Radiología

Carlos Antón, director del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud, recoge el premio durante el T.H.E. Summit en Madrid. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Aragonés de Salud ha recibido el premio en la categoría 'Transforming' en los T.H.E. Awards, celebrados el 10 de febrero en Madrid, en el marco del T.H.E. Summit - Transforming Health Efficiently. El galardón reconoce el despliegue de un sistema de inteligencia artificial aplicado a la Radiología en la Comunidad Autónoma.

El premio distingue la implantación de un orquestador de inteligencia artificial que integra distintos algoritmos adaptados a diferentes patologías y que se aplica en los equipos de Radiología de hospitales y Atención Primaria del sistema sanitario público aragonés.

DESPLIEGUE PROGRESIVO EN TODA LA RED SANITARIA

El proyecto se inició tras el proceso de renovación de equipamiento de Radiología desarrollado en el marco del Plan AMAT-I. Para su definición, se constituyeron grupos de trabajo con los jefes de servicio de Radiología de todos los hospitales de Aragón, con el fin de analizar las necesidades específicas de cada centro y adaptar el equipamiento a su realidad asistencial.

Durante 2025, el sector sanitario de Teruel contó con una primera solución de inteligencia artificial, que estuvo activa todo el año y permitió analizar 28.703 estudios radiológicos. A finales de ese ejercicio se implantó de forma progresiva una nueva solución integrada, activada a finales de noviembre en los sectores de Zaragoza y Barbastro; a mediados de diciembre en Huesca; y a finales de diciembre en Teruel.

En este periodo inicial de despliegue, la nueva herramienta ha permitido el análisis de miles de estudios radiológicos adicionales en los distintos sectores sanitarios.

APLICACIÓN ASISTENCIAL Y GARANTÍAS CLÍNICAS

En el Servicio Aragonés de Salud, todas las exploraciones de radiología ósea -con excepción de las radiografías de cara/cráneo y de columna cervical- son sometidas a un análisis preliminar mediante un sistema de inteligencia artificial.

Este sistema evalúa la posible presencia de fracturas óseas, derrames articulares o luxaciones, aportando una primera valoración automatizada que complementa el flujo asistencial.

Próximamente, la herramienta también estará disponible para el estudio de radiografías de tórax. Estos análisis automatizados no constituyen un informe radiológico.

El diagnóstico definitivo y la elaboración del informe continúan siendo responsabilidad exclusiva del especialista en Radiología, que interpreta los hallazgos en su contexto clínico.

El sistema facilita la priorización y el triaje de pruebas y contribuye a optimizar los tiempos de respuesta, manteniendo en todo momento la supervisión y validación clínica por parte de los profesionales sanitarios.

EQUIDAD TERRITORIAL E INNOVACIÓN ORGANIZATIVA

La implantación de esta plataforma permite que cualquier ciudadano de Aragón, con independencia de su lugar de residencia, pueda beneficiarse de las mismas herramientas de apoyo diagnóstico, tanto en hospitales como en centros de salud.

El director del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragonés de Salud, Carlos Antón, recogió el galardón durante el acto de entrega y destacó que el reconocimiento "pone en valor el trabajo en equipo y la colaboración entre la administración sanitaria y la empresa privada para alcanzar objetivos comunes orientados a mejorar la asistencia".

Con este reconocimiento, el Servicio Aragonés de Salud refuerza su apuesta por la transformación digital y por la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoren la eficiencia, la capacidad diagnóstica y la equidad en el sistema sanitario público aragonés.