El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza alerta de un intento de fraude a un centro educativo

ZARAGOZA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha detectado recientemente un intento de fraude dirigido a un centro educativo de la provincia, en el que una persona ajena al organismo se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria.

Desde la Dirección Provincial se informa de que no se remiten nunca indicaciones de este tipo sin los cauces administrativos oficiales y debidamente acreditados. Tras tener conocimiento de los hechos, desde el Servicio Provincial se ha actuado de manera inmediata, informando a las direcciones de todos los centros educativos mediante correo electrónico y nota GIR, con el fin de alertar y prevenir posibles situaciones similares.

No obstante, y ante la gravedad de este tipo de prácticas fraudulentas, se ruega la máxima difusión de este aviso para evitar que puedan producirse nuevos intentos de estafa que deriven en perjuicios económicos o administrativos.