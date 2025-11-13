El servicio de teleasistencia en Zaragoza aumenta un 56% en tres años y alcanza los 24.300 usuarios

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de teleasistencia en Zaragoza ha aumentado un 56% en tres años, que son 8.711 personas más hasta alcanzar los 24.300 usuarios y cuenta con un presupuesto municipal de 2,8 millones de euros, que se aumentará en 2026.

El objetivo de la teleasistencia es atender de manera urgente cualquier emergencia que puedan tener los usuarios; además es una herramienta para prevenir la soledad no deseada y para detectarla, ya que con esas 24.300 personas hay un plan individualizado y un seguimiento de cada una de ellas; y también promover la autonomía personal y la posibilidad de que puedan estar en su hogar y en su entorno, el mayor tiempo posible.

De las 24.300 personas usuarias, el 74% (17.925) pertenecen a la modalidad preventiva, que financia con fondos propios el Ayuntamiento de Zaragoza, mientras que el 26% (6.375) son usuarios dependientes, en este caso derivados y financiados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

En la ciudad de Zaragoza este servicio lo presta la empresa Atenzia mediante una línea telefónica que está operativa las 24 horas del día y los 365 días del año.

La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha dado a conocer los datos y las mejoras que incluye el contrato adjudicado en 2023 y que conlleva la instalación de 940 dispositivos periféricos inteligentes que permiten detectar con antelación situaciones de riesgo en el hogar y gestionar de forma inmediata la emergencias que se puedan derivar de las alertas.

Del total de los 940 dispositivos, 303 son sensores de presencia que detectan actividad en el domicilio y ante ausencia de movimiento en un tiempo determinado envían una alarma al centro de atención; otros 129 son detectores de caídas que identifican de forma automática un accidente del usuarios y emiten un aviso al centro de atención: otros 5 son detectores de gas que advierten ante posibles fugas y emiten una señal acústica y lumínica en la vivienda y también transmite señal al centro de atención.

GEOLOCALIZACIÓN

Asimismo, se han incorporado 209 dispositivos de teleasistencia móvil que amplían la cobertura fuera del hogar para prevenir situaciones de desorientación. Se activa mediante un botón SOS con capacidad de geolocalización que permite al usuario pedir ayuda tanto dentro como fuera del domicilio. Al activarse el SOS se envía una alarma prioritaria a la central donde se puede saber la posición del usuario y se establece una comunicación bidireccional para valorar la situación, movilizar recursos si es necesario y poder seguir el incidente hasta su resolución.

En rueda de prensa, Orós ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por la innovación y la tecnología al servicio de los ciudadanos porque suponen un valor añadido en seguridad, prevención de riegos y monitorización del usuario.

Estas mejoras de teleasistencia avanzada están vinculadas al denominado Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), por el que los usuarios reciben un servicio adaptado a sus necesidades, gustos y preferencias.

Para ello se realiza una valoración integral en las áreas funcional, social, salud y mental, y se diseña un Plan de Atención Personalizado, que es evaluado periódicamente. Además, se han incorporado diferentes protocolos de atención en situaciones especiales, como el duelo, el maltrato o el suicidio, y programas de atención y seguimiento a personas con patología crónica, para promover la autonomía personal y el envejecimiento activo.

El objetivo de todas las administraciones y especialmente del Ayuntamiento, es que las personas dependientes y mayores "puedan permanecer el máximo tiempo posible en sus hogares, en su entorno, en su barrio; y, además, hacerlo con seguridad y con calidad", ha sintetizado Orós.

Tras elogiar la "magnífica red" de centros de convivencia de personas mayores que promueven la autonomía, el envejecimiento activo, la socialización, ha apuntado que la teleasistencia, en el enfoque global de las necesidades de las personas mayores, "es un elemento muy importante en el que se ha hecho un especial esfuerzo".

LISTA DE ESPERA Y PERFIL

Sobre la lista de espera para acceder a la teleasistencia ha comentado que "el cero es imposible" porque los procedimientos llevan su tiempo, pero es "pequeña y asumible" y ha avanzado que su intención en el presupuesto de 2026 se "incremente un poquito más para que esa lista de espera sea siempre la estructural, la que tiene que ver más con el proceso de altas y de dar el servicio".

Al respecto, ha informado de que el pasado año con el Gobierno de Aragón y con el esfuerzo del Ayuntamiento de Zaragoza "se dejó a cero" y en la actualidad se analiza la incorporación de las personas que lo solicitan. "Nuestra intención es que teleasistencia sea un servicio que solo tenga esa lista de espera de procedimiento", ha recalcado.

Acerca del perfil de los usuarios ha indicado que es mujer, que vive sola ya sea viuda o soltera y la media ronda los 85 años. "Ese es el perfil habitual y no ha habido un cambio".

Orós ha destacado que la teleasistencia también trabaja en el ámbito de combatir, "especialmente con ellas", la soledad no deseada, y saber si están bien, que puedan salir e ir a los centros de mayores y puedan socializar.

"Es un servicio muchísimo más integral, más completo y muchísimo más de acompañamiento porque al final todos nos gustaría yo creo, poder permanecer el mayor tiempo posible en nuestro domicilio y que la residencia ya sea un espacio cuando no haya otra alternativa", ha concluido.