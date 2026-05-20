Sho-Hai, Fernandocosta, Tanxugueiras y Los Enemigos son las primeras confirmaciones de Inverfest

El grupo gallego de música, Tanxugueiras - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza e Inverfest anuncian el regreso de este festival musical, que celebrará este próximo invierno su tercera edición consecutiva en la capital aragonesa en la que Sho-Hai, Fernandocosta, Tanxugueiras y Los Enemigos son las primeras confirmaciones.

Tras los 15.000 espectadores de su pasada edición, se consolida así como una de las grandes citas culturales de la temporada, con una programación que volverá a llenar de música los meses de invierno.

Inverfest Zaragoza dará un nuevo paso adelante y crecerá este año hasta superar las 40 actuaciones, que se irán anunciando progresivamente durante las próximas semanas. La nueva edición reforzará su apuesta por una programación plural, dirigida a diferentes públicos y protagonizada por artistas nacionales de primer nivel, nombres consolidados, nuevas propuestas y proyectos musicales de referencia.

Las primeras confirmaciones de esta tercera edición son Sho-Hai, que actuará en la Sala Multiusos el sábado 16 de enero de 2027; Fernandocosta, el viernes 18 de diciembre en el Teatro de las Esquinas; Tanxugueiras, el viernes 5 de febrero en el Teatro de las Esquinas; y Los Enemigos, el sábado 16 de enero en la Sala Oasis.

Inverfest Zaragoza volverá a desplegar su programación en algunos de los espacios y escenarios más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Auditorio de Zaragoza, el Teatro de las Esquinas o la Sala Oasis.

El festival busca así dar vida a la ciudad en los meses más fríos del año, generar nuevas experiencias culturales y acercar al público tanto a artistas ya consolidados como a nuevas voces del panorama musical.

LOS CONFIRMADOS

Durante las próximas semanas se irán anunciando nuevos nombres, fechas y espacios a través de las webs y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Zaragoza e Inverfest, en una edición que promete reunir algunas de las propuestas musicales más destacadas del panorama nacional.

Desde su llegada a Zaragoza, Inverfest ha reunido a artistas y bandas de distintos estilos y generaciones, consolidando una programación diversa que combina grandes nombres de la escena nacional, propuestas emergentes y conciertos especiales.

Entre ellos figura Miguel Ríos, Luz Casal, Café Quijano, Yerai Cortés, José Mercé, Kiko Veneno, Zenet, Los Estanques y el Canijo de Jerez, Natalia Lacunza, Baiua, Parquesvr, Derby Motoreta's Burrito Cachimba, Los Hermanos Cubero, Luis Fercán, Fetén Fetén, Pedro Guerra, Joseluis, Ramón Mirabet, The Rapants, White Coven, Estrella Morente, Xoel López, Johny Garso, Ciutat, Chaqueta de Chándal, Standstill o Recycledj, Hard GZ y R de Rumba.

PRIMEROS ARTISTAS CONFIRMADOS

Sho-Hai se embarca en su cuarta gira en solitario con un nuevo disco que verá la luz después del verano. Una nueva etapa para uno de los artistas más influyentes del rap nacional y una de las figuras musicales más queridas de Zaragoza.

Fernandocosta llegará a Zaragoza celebrando sus 10 años de carrera con "Amor de Barrio", una gira muy especial con la que repasará algunos de los temas más importantes de su trayectoria y confirmará por qué es una de las voces más destacadas del rap nacional actual.

Seis años después de "Bestieza" y coincidiendo con las presentaciones del libro de memorias de Josele Santiago --un éxito de ventas que ya va por su cuarta edición-- vuelve, Los Enemigos, uno de los grupos fundamentales de la historia de la música popular española con uno de los mejores discos de su carrera.

Las gallegas Tanxugueiras llegan presentando "O Cuarto Tour", la nueva gira con la que llevan a los escenarios su último álbum y celebran además sus diez años de trayectoria. Un show especial, cargado de energía, emoción y conexión con el público, que confirma al grupo como uno de los grandes referentes actuales de la música nacional.

EL FESTIVAL DE INVIERNO

Inverfest se lleva celebrando desde 2015 en Madrid y desde 2025 en Zaragoza. Este ciclo de conciertos se centra en las presentaciones de nuevos trabajos discográficos de grupos nacionales así como cierres de gira o aniversarios artísticos.

Artistas consagrados y emergentes comparten cartel en una programación que abarca cada vez más conciertos en la ciudad, desde espacios municipales hasta salas de conciertos privadas.

El festival responde a una apuesta fuerte por formatos más cercanos y una cuidada selección artística que complementa la oferta musical de los grandes festivales.