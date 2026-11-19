Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena en el MNAC - David Zorrakino - Europa Press

Las labores para el traslado de la obra afectan a 5 salas del museo

BARCELONA/ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conservadoras-restauradoras del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) continúan este jueves los trabajos para documentar el estado de conservación de los 8 paneles que conforman las pinturas profanas antes de trasladarlas al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca).

Según han informado fuentes del museo, estas pinturas, datadas en torno al año 1200, permanecieron durante décadas en el monasterio en ruinas hasta arrancarse y trasladarse al MNAC en 1960, y han recordado que las obras son un depósito de la comunidad de las monjas sanjuanistas.

Para documentar el estado de conservación de los ocho paneles, se están haciendo fotografías de "altísima" resolución de los anversos y reversos de los plafones, han informado fuentes del MNAC.

El museo asegura que las colecciones de Románico, Gótico y Renacimiento y Barroco están abiertas al público y los trabajos afectan a 5 salas: la 17 (de donde se retiraron los paneles de las profanas), 18, 20, 22 y 30.

Está llevando a cabo una reforma de la colección del Gótico, que se retomará una vez finalicen los trabajos y por eso las salas 19, 21 y 23 ya estaban cerradas al público.