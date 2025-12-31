Sobrarbe (Huesca) cierra 2025, un año "clave" para el turismo y la mejora de los servicios públicos

Archivo - La Comarca de Sobrarbe avanza en el proyecto de limpieza y recuperación de senderos - ASOCIACIÓN ZONA CERO - Archivo

AÍNSA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El Consejo Comarcal de Sobrarbe (Huesca) despide 2025 como un año "clave" para el turismo y la mejora de los servicios públicos, también la sostenibilidad y la cohesión territorial.

Así lo ha destacado el presidente comarcal, José Manuel Bielsa, quien ha subrayado que "2025 ha sido una oportunidad para gestionar proyectos importantes y mejorar como territorio, a pesar de las dificultades presupuestarias".

Uno de los ejes fundamentales del año ha sido el impulso al modelo turístico, con la puesta en marcha de una nueva marca de destino que identifica y posiciona Sobrarbe de forma más clara y competitiva.

Este avance ha ido acompañado de un esfuerzo en el ámbito digital, con una nueva página web, la renovación completa del material promocional y fotográfico, así como la producción de nuevos vídeos que permitirán reforzar la presencia en redes sociales y mejorar la visibilidad en ferias especializadas.

Estas acciones se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 365, en ejecución durante 2025 y con continuidad en 2026, cuyo objetivo es avanzar hacia una desestacionalización plena del turismo. "Hoy podemos hablar ya de ocho o nueve meses muy potentes a nivel turístico, fruto del trabajo que se viene realizando", ha señalado Bielsa.

SEÑALIZACIÓN

El plan incluye actuaciones concretas como la mejora y señalización de la red de senderos, con la limpieza y mantenimiento de cerca de 300 kilómetros en 95 itinerarios repartidos entre los 19 Ayuntamientos de la comarca, así como la apuesta por nuevos segmentos turísticos.

En este sentido, Sobrarbe avanza para convertirse en el primer territorio de la provincia de Huesca con certificación como Destino Starlight, poniendo en valor la calidad de sus cielos nocturnos y atrayendo a visitantes interesados en el turismo astronómico y de naturaleza.

La sostenibilidad y el medioambiente han sido otro de los pilares del año. En el ámbito de la recogida de residuos, la comarca continúa mejorando el servicio con un nuevo proyecto que permitirá llegar a más poblaciones y reducir el impacto ambiental. Destaca la implantación del compostaje comunitario, una iniciativa que permitirá disminuir de forma significativa los residuos que se trasladan a vertedero y avanzar hacia un modelo más responsable.

Al margen del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, durante 2025 también se ha mantenido una programación deportiva amplia y descentralizada, que alcanza a los 19 municipios con más de 600 inscritos, así como una intensa actividad cultural vinculada a los museos comarcales y al programa de patrimonio del Geoparque.

A ello se suma el refuerzo de los servicios sociales, con la puesta en marcha de los centros de día itinerantes, una iniciativa que abre nuevas expectativas de atención y cuidado para la población en los próximos años.

"Podemos valorar 2025 como un año muy bueno: hemos mejorado como destino, ampliado servicios y fortalecido nuestros programas a pesar del problema de financiación que soportamos", ha concluido Bielsa, quien ha asegurado que la comarca afronta 2026 con bases sólidas y una línea de trabajo clara para seguir avanzando en el desarrollo equilibrado del territorio.