El socialista Pedro Casas, nuevo alcalde de El Pobo (Teruel) tras prosperar una moción de censura.

EL POBO (TERUEL), 11 (EUROPA PRESS)

El socialista Pedro Casas ya es el nuevo alcalde de El Pobo (Teruel), tras salir adelante la moción de censura presentada al regidor del PP del Partido Popular, Gabriel Pérez.

La moción ha estado motivada por un cambio en el equilibrio de las fuerzas políticas que, a consecuencia de la dimisión de los dos concejales del Partido Aragonés y de acuerdo a los resultados de las elecciones locales de 2023, otorga al PSOE tres de los cinco miembros que conforman la corporación.

"Feliz y agradecido" por la oportunidad de implementar desde la Alcaldía las medidas del programa electoral "para el progreso de la localidad", Casas ha lamentado que haya sido necesaria la fórmula de la moción de censura ante la "negativa reiterada" del anterior alcalde del PP a dimitir, pese a haber quedado en minoría tras la marcha de sus socios de investidura.

Casas llega a la Alcaldía de la mano de sus dos compañeros en la lista del PSOE, Álvaro García y Palmira Casas, además de con proyectos e ideas, aunque consciente de que en los menos de dos años que queda de legislatura no se van a poder llevar a cabo.

PROYECTOS

De entrada, distinguido "los que se pueden implantar a corto plazo, con nuestros medios" de los que van a requerir "solicitar a las instituciones apoyos profesionales y económicos". A corto plazo, el nuevo alcalde quiere "reordenar y limpiar" el mobiliario urbano, crear espacios de zonas verdes, la señalización "urgente" para "reforzar la seguridad vial" o la finalización de los cinco apartamentos que ubican en la primera planta del edificio del bar.

Además, pretende estudiar y tomar decisiones sobre la recuperación de manantiales, acondicionar una zona para autocaravanas y arreglar el parque de la Sabana Turolense, así como mejorar y potenciar el mirador en el monte Hoyalta, a 1.740 metros de altitud, "que es un sitio envidiable para poder formar parte de los lugares desde donde se vea el eclipse del 12 de agosto de 2026".

Otro proyecto que, a juicio de Casas, debe realizarse en el menor plazo de tiempo posible es la puesta en marcha de las dos instalaciones fotovoltaicas instaladas en cubiertas municipales y que, en total, suman 32 kilovatios.

Además, ha destacado que el Ayuntamiento de El Pobo se pondrá "a disposición" de los tres proyectos ganaderos que han solicitado instalarse en la localidad. "Apoyarlos en todo lo que esté en nuestras manos".

Casas también ha mostrado su interés por recuperar y solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural del antiguo edificio de la Hermandad, antes de apuntar que quiere reunirse con todas las asociaciones culturales "para escuchar necesidades y buscar soluciones".

A más largo plazo, ha hecho referencia a los dos nuevos apartamentos que se sumarían a los que se han de finalizar en el edificio del bar, el reacondicionamiento de vías como la plaza o la Rambla, mejorar las comunicaciones con las localidades vecinas, poniendo como ejemplo la pista de Cedrillas, o impulsar la creación de un centro de interpretación de música folk que aprovecharía las dos colecciones "impresionantes" que se han donado a la localidad. Finalmente, ha destacado la necesidad de dotarse de "una nueva depuradora o decantadora".