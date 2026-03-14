Los socialistas aragoneses critican que PP y Vox "dicen no a todo, salvo a la guerra"

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales, en una momento de la lectura del manifiesto durante la concentración contra la guerra en Oriente Medio celebrada este sábado en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales, ha criticado a PP y Vox "por decir a todo que no, salvo a la guerra", un conflicto provocado por las "políticas imperialistas de Trump", que responden a unos intereses que, ha lamentado, "nada tienen que ver con el bien común o el bien general".

"Feijóo y Abascal, como el PP y Vox, dicen no a todo salvo a la guerra. Han estado en contra y han votado no a la revalorización de las pensiones, votan no a medidas de protección social, a la reforma de la jornada laboral y a la subida del salario mínimo, pero han tardado muy poco en decirle sí a Trump y sus guerras", ha reprochado el socialista minutos antes de sumarse este sábado junto a otros compañeros de formación, como Óscar Galeano y Lola Ranera, a una concentración en Zaragoza para, al igual que en muchas otras ciudades españolas, expresar su repulsa y recoger firmas contra la guerra desatada en Oriente Medio.

Morales ha afirmado que los socialistas se sienten "muy orgullosos" de su presidente, Pedro Sánchez, y de la posición que mantiene España en este conflicto, "de formar parte de un país que toma medidas y dice 'no a la guerra', una posición en la que ha asegurado que su formación siempre ha estado.

"Un presidente que, ha sostenido Morales, como ya hizo también el presidente Zapatero, enarboló ese eslogan y que hoy muchos países europeos, muchos países del mundo y por tanto millones de ciudadanos y de ciudadanas ven en el PSOE y en España un país que se levanta y que dice no a las injusticias".

En esa línea, el portavoz adjunto del grupo socialista se ha sumado al eslogan antibelicista: "Decimos no a la guerra, a cualquier tipo de guerra, no a la invasión de Ucrania, como también lo dijimos, y no a la guerra de Irán. No somos un partido que apoye las armas y no entendemos la violencia como camino para conseguir absolutamente nada, y hoy lo volvemos a manifestar", ha proclamado.

Morales ha intervenido posteriormente en la lectura de parte del manifiesto en una jornada de protesta nacional respaldada por 197 organizaciones y 204 personalidades de todos los sectores, profesionales, ámbitos ideológicos y generaciones.

CONDENA TAMBIÉN AL RÉGIMEN IRANÍ

La concentración llevada a cabo en la plaza de España de Zaragoza ha reunido a varios cientos de personas y ha estado respaldada por representantes de Izquierda Socialista, Movimiento Rural Cristiano, PSOE, Santa Nazaria, Unificación Comunista de España y UGT.

Además de corear consignas contra la guerra como "la guerra de Trump la vamos a parar", Esas niñas muertas también son hijas nuestras", Ayatolás, fascismo medieval, es el pueblo iraní el que tiene que decidir", "cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza" y Nosotros sí tenemos otro plan, Netanyahu y Trump, al tribunal penal", quienes han tomado la palabra en el momento de los parlamentos han acusado a Estados Unidos e Israel de violar con sus ataques a Irán el derecho internacional y representar "una grave amenaza" para la paz en la región y "un peligro" para la paz mundial.

Además, han manifestado su condena "con energía" del régimen "criminal" de los ayatolás "y el asesinato de miles de personas en los últimos meses", además de trasladar todo su apoyo al pueblo iraní, "en especial a las mujeres, en su lucha por la democracia y la igualdad".

"El gobierno de Irán mata gente, pero ahora también está muriendo mucha gente", ha expresado una de las intervinientes.

Por ello, han defendido que "es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro" y "nada justifica los salvajes bombardeos de Estados Unidos e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

En ese sentido, han hecho un llamamiento a los demócratas a condenar la agresión y a acabar también con el genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino de acuerdo a la legalidad internacional.