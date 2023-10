La sociedad que impulsa el nuevo estadio de La Romareda se abre a "quienes muestran un rechazo frontal"

ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza han anunciado este lunes, 23 de octubre, que constituirán una sociedad que acometerá el proyecto del nuevo estadio de La Romareda de cara a que la capital aragonesa sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos. La oferta para sumarse se extiende "incluso a quienes de momento han mostrado un rechazo frontal", como la DPZ.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, también interlocutor del grupo de trabajo que se ha reunido esta mañana en la sede del Comité de Entrenadores de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, en la que también han participado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; el consejero del Real Zaragoza Juan Forcén; y el vicepresidente de la Federación, Emilio Gracia.

Serrano ha puesto de relieve "la solidez" de la candidatura de Zaragoza, "basada en todos los trabajos que se han venido haciendo hasta ahora y en la fortaleza institucional de este proyecto", subrayando que los impulsores trabajan "con ímpetu y fuerza" con el apoyo de la sociedad civil aragonesa.

"El Mundial 2030 es importante", ha observado el edil, apuntando que se podrían crear 3.500 puestos de trabajo directos y el impacto sobre el comercio local sería de 300 millones de euros, también en el sector de hoteles y toda la actividad vinculada al turismo, añadiendo que si Zaragoza es sede del Mundial también habrá subsedes.

Víctor Serrano ha sido tajante: "Hemos cumplido con todos los parámetros que la propia Real Federación Española de Fútbol impuso a todas las sedes y Zaragoza sacó buena nota con creces".

"Simplemente, ahora hay que construir un campo de fútbol, que no es la menor de las condiciones", aunque ahora hay "unas fortalezas", como la participación del Gobierno de Aragón en el proyecto, lo que da "confort" por "el apoyo decidido del presidente", Jorge Azcón, así como la implicación del Real Zaragoza, que "se siente concernido con este proyecto".

Serrano ha explicado que "se trata de recabar los máximos apoyos, de que seamos todos conscientes de que este es un proyecto de ciudad y de comunidad autónoma en el que, por lo tanto, todos tenemos que poner nuestro granito de arena", de forma que no es una candidatura "cerrada a nadie", sino que "es robusta precisamente porque es un proyecto de todos, sean instituciones, ciudadanos, entidades, peñas del Real Zaragoza, comerciantes u hoteleros".

Ha recordado que la sociedad mercantil que se va a constituir ha de tener resueltas algunas cuestiones el 30 de octubre, añadiendo que Azcón y la alcaldesa, Natalia Chueca, comunicarán "a su debido tiempo" cómo se financiarán las obras.

"Yo lamento que la Diputación Provincial de Zaragoza, que es una institución importante en nuestra provincia, no haya querido escuchar, no haya querido informarse y no haya querido participar. Y me gustaría, desde el optimismo, decir que, de momento, tal vez, cuando vean que el proyecto es sólido y sale adelante, se replanteen alguna cuestión, pero en cualquier caso no me corresponde a mí valorar esa decisión"

El consejero municipal de Urbanismo ha tendido la mano "para que cualquiera pueda participar y ayudar al proyecto". Ha comentado que "hay conversaciones con Ibercaja", señalando que "en el ánimo de todos está incorporar al máximo nivel a las más importantes instituciones de Aragón y, sin duda alguna, Ibercaja lo es".

A TIEMPO

El director de Estrategia de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, ha expuesto que "Zaragoza lleva a tiempo en la carrera y siempre ha estado en todos los plazos, y llega a tiempo en este caso también", recalcando que la candidatura de Zaragoza tiene de plazo hasta el 30 de octubre para presentar "ese compromiso, esa asociación para poder desarrollar y construir el campo a tiempo y tener la seguridad de que existe esa viabilidad para hacer el campo de fútbol".

Respecto de la financiación del proyecto del nuevo estadio, Torralba ha enfatizado que "una idea clara tiene que haber en cuanto a qué fórmula se va a seguir y a la seguridad de que se va a disponer de ese campo un año antes del Mundial", de forma que esté terminado en 2028 para que en 2029 esté a disposición de la FIFA para que lo supervise.

"Llevamos mucho retraso, decenios, para conseguir una instalación deportiva que se retroalimenta con el propio equipo", de forma que "si tiene esa instalación también aspira y tiene otra gasolina para llegar a primera división".

"Las instituciones aragonesas, salvo la Diputación Provincial, por lo que hasta la fecha se ha sabido, están alineadas para que esto salga adelante. Yo creo que si la Federación Española considerara eso una suficiente fuerza de unión garantizaría que el proyecto y el estadio salgan adelante", ha concluido.

El grupo de trabajo reunido este lunes ha publicado un comunicado en el que destaca que el proyecto "ha superado todos los filtros y controles de la Real Federación Española de Fútbol y mantiene íntegras sus aspiraciones a acoger la disputa de la fase de grupos".

Asimismo, indican que la celebración del Mundial en Zaragoza "tendría un importante beneficio económico y de creación de empleo, además de ser una ocasión única para promocionar internacionalmente la imagen de marca de Aragón y Zaragoza".