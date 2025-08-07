Sodiar aprueba 23 operaciones de financiación por más de 2 millones y alcanza el 70% de las previsiones de este año

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) ha aprobado a estas fechas 23 operaciones de financiación a empresas por un total de más de dos millones de euros y ha alcanzado el 70% de las previsiones de este año. Se han consolidado 400 puestos de trabajo.

La mayor parte de estas operaciones se ha concentrado en categorías estratégicas para el desarrollo económico de la comunidad, como autónomos y micropymes vinculados a la economía circular (5 operaciones), emprendedores y pymes (4), innovación (3) o la industria cultural (3).

Además, están pendientes de formalización otras 7 operaciones por un valor de 530.000 euros, que supondrán una inversión total próxima a los 2 millones de euros y un impacto en el empleo estimado de 177 personas.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien se ha reunido este jueves con la nueva directora gerente de esta sociedad, Ana Blanch.

Ana Blanch ha sido nombrada nueva directora gerente de Sodiar en sustitución de Pedro Barreiro. Esta nueva etapa, que comenzó el pasado 31 de julio, tiene el propósito de reforzar el papel como palanca de impulso empresarial en la comunidad y como aliado muy a tener en cuenta para las compañías que aspiran a acometer importantes inversiones de crecimiento, diversificación e innovación.

Este jueves, Mar Vaquero se ha desplazado a las instalaciones de Sodiar para mantener una reunión de trabajo con la nueva directora gerente. También para analizar la evolución del presente ejercicio 2025 y para evaluar las líneas de actuación del futuro.

"SODIAR es una herramiente muy útil para impulsar a las micropymes, a los autónomos, a sectores industriales, pero también dentro del sector comercial y de servicio, como definen las líneas que ha financiado a lo largo de 2025", ha subrayado la vicepresidenta, añadiendo que "es un motor de desarrollo económico, social y en el territorio".

"Lo que define a SODIAR es la capacidad de llegar a todo el conjunto del tejido productivo aragonés, es una línea alternativa de financiación para aquellas empresas que no solamente buscan crecer y diversificar, sino también consolidarse".

De cara al emprendimiento, "SODIAR es una herramienta flexible para impulsar la puesta en marcha de actividades económicas que luego tienen un gran impacto", ha continuado Vaquero, quien ha observado que también es "una herramienta de colaboración público-privada, participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón, aunque colabora con entidades financieras como Ibercaja, Caja Rural, CaixaBank y BBVA".

"Somos una alternativa a las opciones de financiación de estas actividades económicas", ha declarado la consejera de Economía, enfatizando que "es una palanca de impulso, crecimiento, consolidación y diversificación".

"Hemos visto cómo a lo largo de 2024, ante circunstancias sobrevenidas como fueron esas lluvias torrenciales y los daños que motivaron en empresas o la crisis arancelaria y el riesgo también para operaciones en mercados internacionales de empresas aragonesas, SODIAR ha sido capaz de elaborar con agilidad y flexibilidad líneas de financiación para empresas que se pudieran ver afectadas".

"SODIAR responde a las necesidades de las empresas, es muy importante tener siempre una respuesta desde el Gobierno de Aragón, estar cerca de los emprendedores, de las pequeñas empresas que pueden tener más dificultades de acudir al mercado financiero ordinario". También ha puesto de relieve "la capilaridad territorial", ha referido Mar Vaquero.

Esta nueva etapa de SODIAR servirá para insistir en la comunicación y la visibilidad de esta sociedad, la presencia en el territorio y hacer una jornada de presentación junto con Avalia para llegar a todo tipo de empresas de todos los tamaños.

"Si tenemos que destacar algo de Sodiar es que favorece la implantación de procesos de I+D en estas empresas y con ello consigue que las empresas aragonesas sean más competitivas", ha añadido la titular de Economía.

ARANCELES

El Gobierno de Aragón presentó, en relación a la crisis arancelaria, un fondo de financiación dotado con un millón de euros para "responder a las necesidades sobrevenidas que pueda haber en el ámbito empresarial", ha dicho Vaquero.

"La moratoria ha retrasado la posibilidad de ver cuál es el impacto real que van a tener estos aranceles, las noticias oscilan". Ha comentado que desde un primer momento el Gobierno de Aragón creó una línea de ayudas para el sector del vino, "el que más temía la repercusión de los aranceles", y continuó el contacto con las denominaciones de origen. Desde la sociedad pública AREX se han instrumentalizado las ayudas para hacer frente a los aranceles.

Ana Blanch ha expuesto que de momento solo ha habido una solicitud de ayudas por los aranceles y que SODIAR espera que haya "muchas más" ya que "pueden tener repercusión" en la Comunidad Autónoma. "Ahí vamos a estar colaborando con las empresas para ayudarles a financiar este momento que se les viene encima".

EMPRENDEDORES Y PYMES

Por su parte, la nueva directora gerente ha relatado el doble compromiso que ha adquirido a la hora de asumir esta nueva responsabilidad: "aportar mi experiencia en liderazgo estratégico al servicio del interés general y el de reforzar el papel de esta sociedad pública como motor de transformación económica, social y territorial en Aragón".

"A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado intensamente en el diseño e implementación de modelos de negocio sostenibles, en entornos complejos y exigentes, liderando procesos de innovación, digitalización, internacionalización, responsabilidad social y gobernanza tanto en el sector financiero como en la empresa industrial. Esta experiencia me permite afrontar este reto con una visión integral, que combina la eficiencia económica con el impacto social positivo, en línea con la misión y objetivos de Sodiar", ha recalcado.

Para Ana Blanch, el Plan Estratégico 2024-2027 traza una hoja de ruta "clara y ambiciosa" con la que está plenamente alineada. "Los objetivos pasan por incrementar la actividad financiera en proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido en Aragón; diversificar y ampliar las dotaciones de fondos; reforzar la imagen y presencia territorial de SODIAR como referente en financiación pública alternativa; y consolidar un modelo organizativo más digital, ágil y orientado a resultados", ha especificado.

SODIAR tiene una línea fundamental, la de emprendedores y pymes, "la línea estrella sobre la que pivota toda la actividad, y a la vez tenemos otras líneas estratégicamente muy importantes, como es la de innovación, una línea muy interesante también porque nos permite que sea una entidad pública alternativa como es SODIAR la que pueda abordar la financiación".

También hay una línea de economía social porque SODIAR quiere "ser un motor de transformación económica y social y, por supuesto, territorial", ha comentado Blanch.

"Para nosotros no es en absoluto incompatible la sostenibilidad económica y el desarrollo económico con generar impacto social y sostenibilidad social". También apoyan los proyectos de sostenibilidad medioambiental con una línea específica.

"SODIAR se establece como un mecanismo de financiación pública alternativa que queremos que conozca todo el empresariado y todos los emprendedores aragoneses y tiene un compromiso que no solamente es económico, sino también de impacto social y de impacto en el territorio", ha concluido.