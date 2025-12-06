Sodiar renueva su identidad visual: refuerzo de su cercanía al tejido empresarial y mayor capilaridad en el territorio

Nuevo logo de Sodiar - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) estrena una nueva identidad visual que simboliza una etapa de renovación y dinamismo para la entidad. Este cambio coincide con el nombramiento de Ana Blanch como nueva gerente, cuyo propósito se alinea con los valores y mensajes que transmite la nueva imagen: cercanía, accesibilidad, acompañamiento y compromiso con el desarrollo del tejido empresarial aragonés.

El nuevo logotipo incorpora formas redondeadas y orgánicas, que evocan empatía, diálogo y acompañamiento. No es una estética casual: refleja un modelo de relación más próximo y accesible, donde Sodiar quiere estar al lado de las pymes, autónomos y emprendedores en todas las fases de sus proyectos de comercialización, internacionalización, digitalización, innovación. En definitiva, en todos los proyectos que potencien su crecimiento y consolidación.

La "d" del logotipo adquiere un significado especial: representa el triple compromiso de Sodiar con el desarrollo económico, social y territorial de Aragón. Su forma envolvente simboliza cómo la entidad acompaña y sostiene a los proyectos desde su origen, reforzando la visión de una institución que impulsa crecimiento, cohesión y oportunidades en todo el territorio.

Las líneas curvas representan continuidad, apoyo y movimiento: la trayectoria compartida entre los empresarios y una entidad pública que no solo financia, sino que acompaña, escucha y busca soluciones. También sugieren la conexión entre distintas realidades del territorio aragonés, reforzando la visión de una empresa pública aún más presente en todas las comarcas.

El color rojo, vibrante y reconocible, transmite fuerza, iniciativa y acción: una declaración de intenciones para una nueva etapa marcada por la agilidad, la proactividad y la vocación de estar donde más se nos necesita.

El nuevo claim, "Financiamos valor", resume la razón de ser de Sodiar y condensa el impacto real de su actividad. "Financiamos valor" significa apoyar proyectos que generan empleo, productividad y progreso; impulsar iniciativas que fortalecen la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades; apostar por el talento emprendedor, la innovación y la economía real, todo ello, desde la profesionalidad, la neutralidad y el compromiso público. "Cada financiación es una inversión en personas, en territorio y en futuro compartido", ha explicado Ana Blanch.

El cambio de marca se alinea con la visión de Ana Blanch en su nueva etapa al frente de Sodiar. Su propósito es claro: reforzar la presencia de la entidad en todo Aragón, aumentar su capilaridad, estar más cerca de las empresas y dar a conocer su papel como instrumento clave de financiación alternativa.

La nueva imagen acompaña esta dirección estratégica. Una marca más moderna, accesible y coherente con un estilo de trabajo basado en escuchar, acompañar y coinvertir junto al mercado, con el objetivo de acelerar proyectos viables que generan impacto en la comunidad. Todo ello sin olvidar el prestigio, seriedad y experiencia demostrada en las últimas cuatro décadas, de ahí que se haga un guiño mantenimiento algunos de los colores de referencia, como el rojo y el negro.

UNA MARCA PARA MULTIPLICAR ARAGÓN

Con esta renovación, Sodiar se actualiza para reflejar mejor lo que es hoy, una entidad moderna, profesional, cercana y comprometida con el desarrollo económico y social de Aragón. La nueva identidad visual no es solo un rediseño; es el comienzo de una etapa en la que la entidad quiere estar más presente, más visible y más conectada con quienes crean empleo, riqueza y oportunidades en nuestro territorio.