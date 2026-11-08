El soldado fallecido en accidente en San Gregorio estaba destinado en la Brigada 'Guzmán el Bueno' X

ZARAGOZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El soldado fallecido en accidente en el Centro de Adiestramiento 'San Gregorio' de Zaragoza, F.J.G.J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, ha informado este domingo en un tuit de la red social 'X' el Ejército de Tierra.

F.J.G.J. ha fallecido en un accidente cuando se encontraba realizando una actividad de instrucción en el mencionado acuartelamiento de Defensa.

El Ejército de Tierra ha lamentado profundamente el fallecimiento del soldado y ha trasladado su más sentido pésame y todo su apoyo a la familia, seres queridos y compañeros de unidad del soldado accidentado.