Soledad Puértolas protagoniza el 19 de noviembre la presentación de la revista 'Turia' en Logroño

Archivo - La escritora Soledad Puértolas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TERUEL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La revista cultural 'Turia' dará a conocer en Logroño, el próximo día 19 de noviembre y a las 19.00 horas en el Ateneo Riojano, su monográfico sobre 'El español, un idioma global'. El acto, de libre acceso hasta completar aforo, consistirá en una conversación con la escritora y académica Soledad Puértolas a cargo del periodista de RNE y poeta Fernando del Val.

Una segunda presentación de 'Turia' tendrá lugar el 25 de noviembre en Teruel, en el salón de actos de la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón. En esta ocasión, el entrevistado será el escritor y periodista Sergio del Molino. Tanto Soledad Puértolas como Sergio del Molino, publican interesantes artículos en el citado monográfico de 'Turia'.

A través de 150 páginas de textos inéditos, un total de dieciséis prestigiosos especialistas y escritores estudian en 'Turi'a la situación del español en el mundo y explican sus retos de futuro. Todo ello sin olvidar cuáles fueron los orígenes de una lengua multicultural que vive hoy una etapa de expansión. Porque, con más de 600 millones de hablantes, el español es una de las grandes lenguas internacionales.

La nueva entrega de una de las revistas culturales de referencia tiene también como objetivo rendir homenaje a Rafael Azcona, considerado como el mejor guionista del cine español. Cuando se cumple el centenario del nacimiento de este ilustre riojano, 'Turia' le dedica un amplio e interesante artículo que abre el sumario y en el que se analiza la obra narrativa de un creador que, tanto en el cine como en la literatura, hizo un magistral e imprescindible retrato tierno, festivo, amargo y burlesco del siglo XX.

'Turia' es una revista editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel. Para su financiación cuenta, además de con el apoyo de su entidad editora y de sus suscriptores, con el patrocinio de la Caja Rural de Teruel, del Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Este monográfico especial sobre 'El español, un idioma global' ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación San Millán de la Cogolla, del Gobierno de La Rioja.

En su artículo 'La cuestión palpitante', la escritora y académica Soledad Puértolas parte de la figura de Emilia Pardo Bazán para trazar en Turia un recorrido por la historia de la lengua española y la función de la Real Academia Española, que ha ido evolucionando y aunando normatividad y prescripción con una labor más descriptiva, con las incorporaciones y vocablos que se han ido añadiendo al diccionario y que reflejan la variedad de nuestro idioma. Y es que "la lengua es de todos los hablantes".

Según la tesis de Puértolas, que es miembro de número de la RAE desde 2010 y ocupa el sillón "g", "en la actualidad, existe un consenso prácticamente general: el uso de un idioma es lo que hace la norma. "Desde luego, la necesidad de las normas sintácticas, gramaticales, ortográficas, etc está fuera de toda duda. Sin ellas, no podría darse el mutuo entendimiento. Este es el presente en el que vivimos y con el que está comprometida la RAE".

En definitiva, y de acuerdo con la tesis de Soledad Puértolas, "las palabras traspasan fronteras, vuelan, penetran en las mentes más diversas, trazan nuevos caminos y crean nuevos lazos entre los seres humanos. El lenguaje puede ser nuestro mejor aliado. A veces, presenta dificultades y oquedades, porque está hecho a nuestra imagen y semejanza. Su vocación, su razón de ser, es ser parte de nosotros, vivir en nosotros".

APROXIMACIÓN A LA CULTURA RIOJANA

El nuevo número se enriquece gráficamente con el trabajo artístico de Antonia Santolaya (Ribafrecha, La Rioja, 1966). Considerada una de las grandes ilustradoras españolas actuales, Santolaya reside en Madrid pero vuelve con frecuencia a su tierra natal y sigue realizando en ella proyectos artísticos.

Ahora, sus imágenes abren cada una de las diez secciones en las que se estructura la revista y una viñeta suya en color protagoniza la portada. Bajo el título de 'De retretes, paralíticos y señores bajitos. Las novelas de Rafael Azcona', el filólogo e historiador del cine Pablo Pérez Rubio abre el sumario de la revista y Dedica su trabajo a reparar la injusticia que supone que Azcona esté considerado como el indiscutible mejor guionista de toda la historia del cine español y, a la vez, haya sido ninguneado como novelista.

Obras como 'Los europeos' o 'Los muertos no se tocan, nene', al igual que el conjunto de sus nueve novelas, siguen gozando de atractivo y merecen conquistar otra vez al público. De ahí que, el autor del texto concluya su aproximación al Azcona escritor de forma reivindicativa y recomiende que su obra literaria bien merece la pena ser releída ahora que se cumplen cien años del nacimiento de quien consideraba que el humor era *un señor bajito y feo contemplándose en un espejo deformante".

Por otra parte, y más allá de la aproximación y reivindicación de la genialidad creativa de ese riojano célebre que es Rafael Azcona, Turia publica textos inéditos de un total de dieciocho autores radicados en La Rioja. Una presencia que se aprecia, por ejemplo: en la sección dedicada a la narrativa con nombres como los de Bernardo Sánchez Salas, Óscar Soto Colás y Elvira Valgañón.

La presencia de poetas riojanos o residentes en esa comunidad autónoma es también notable y se concreta en la colaboración con material original de diez nombres propios: Antonio Alfaro, Sonia Andújar, Adriana Bañares, Carmen Beltrán, Enrique Cabezón, María José Marrodán, Valle Mozas, Adrián Pérez Castillo, Luis Rodríguez Lucas y Sonia San Román.

Este retorno de 'Turia' a La Rioja se produce once años después de su primera aproximación a la cultura y la creatividad literaria que se genera en esta comunidad autónoma: en 2015 publicó y también presentó en Logroño un inolvidable monográfico sobre Rafael Azcona en el que, coordinados por Bernardo Sánchez Salas, se publicaron 150 páginas de textos inéditos protagonizados por Carlos Saura, José Luis Cuerda, Gonzalo Suárez, José Luis García Sánchez, Agustín Sánchez Vidal o Ángel Sánchez Harguindey, entre otros.

San Millán de la Cogolla y Gonzalo de Berceo Varios artículos del monográfico de Turia sobre 'El español, un idioma global' se centran en analizar los vínculos fundamentales que unen a La Rioja con el origen de nuestra lengua y con alguna de las iniciativas más interesantes y de mayor impacto que utilizan la herramienta del español como vínculo vertebrador y difusor del conocimiento. Así, Almudena Martínez explica en un texto titulado 'La Fundación San Millán de la Cogolla: más de 25 años de experiencias en comunicar el patrimonio fundacional' la labor desarrollada por esta entidad clave en la vida cultural riojana.

Constituida en 1998, la citada Fundación viene cumpliendo satisfactoriamente los objetivos que se marcaron desde el inicio de su trayectoria: "la protección los Monasterios y su entorno; fomentar su desarrollo social, económico, cultural y turístico e investigar y difundir la lengua española".

Otro nombre propio indiscutible en el surgimiento y desarrollo del español como lengua literaria es la figura de Gonzalo de Berceo. De ahí que, "el primer poeta en castellano", protagonice un artículo elaborado por Carlos Alvar. Según afirma este experto en Turia, "en los últimos años del siglo XII, hacia 1196, nació en la localidad riojana de Berceo el primer poeta en castellano de nombre conocido. Los datos no son muchos, pero bastan para que podamos establecer un perfil que nos ayude a entender una personalidad como la suya". Y a ese cometido de estudio y difusión acerca de la personalidad y la obra de Gonzalo de Berceo se dedica Carlos Alvar en esta entrega de la revista.