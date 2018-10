'Solo Sí es Sí' suma a establecimientos hosteleros y propone rutas ciclistas con nombre de mujer

Publicado 26/09/2018 13:45:23 CET

La campaña 'Solo Sí es Sí' suma este año a establecimientos hosteleros y propone, entre otras acciones, unas rutas ciclistas que llevarán a los participantes a recorrer las calles con nombre de mujer de la ciudad, para rendir un homenaje a quienes han sido protagonistas en la historia de Zaragoza.

La concejal de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantza Gracia, acompañada por las concejalas María Jesús Martínez del Campo (PP), Lola Campos (PSOE), Cristina García (Cs) y Leticia Crespo (CHA), ha presentado este miércoles una nueva edición de esta iniciativa que pretende reforzar el compromiso de toda la sociedad para disfrutar de unas Fiestas del Pilar sin agresiones sexistas.

Gracia ha indicado que, en esta ocasión, la campaña pasa del 'No es no' al 'Solo Sí es Sí' para reforzar el mensaje de que solo cuando existe consentimiento expreso no hay una agresión. De este modo, se recalca que una agresión sexual es cualquier acto realizado sin un consentimiento afirmativo, informado y libre de la otra parte que, además, puede retirar en cualquier momento.

Con las acciones previstas se pretende que Zaragoza sea una ciudad libre de agresiones sexistas, que la sociedad "no permanezca impasible y que las mujeres nos empoderemos", ha detallado la concejal.

En estas fiestas, la campaña se extiende a bares, discotecas y salas de ocio privadas que deseen comprometerse frente a las agresiones y actitudes sexistas. Para ello, el Servicio municipal de Igualdad ha elaborado un protocolo de actuación ante agresiones sexistas en espacios de ocio, que se ha trasladado a la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza. Asociación Provincial de Empresarios de salas de fiesta, baile y discotecas de Zaragoza, y la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca).

La iniciativa sigue la estela de la colaboración que el ayuntamiento mantiene desde 2017 con la Asociación Aragón en Vivo --que agrupa a las salas de música en directo--, con el objetivo de ampliar la red de establecimientos comprometidos con esta causa.

EVITAR CRITERIOS SEXISTAS

Los establecimientos que se adhieran a este protocolo se comprometen a evitar cualquier tipo de criterio sexista o discriminatorio tanto en el control y acceso a la sala como en las actividades que se realicen o en la publicidad de sus campañas de promoción; mostrar su rechazo expreso a las actitudes y agresiones sexistas con la colocación en el exterior de un distintivo que lo identificará como espacio comprometido contra las agresiones sexistas.

Asimismo, dispondrán en el local de materiales de información y sensibilización: carteles, vinilos, tarjetas; facilitarán el acceso de su personal a la formación en temas de igualdad y actuación ante agresiones sexistas; podrán utilizar en su cartelería y elementos de difusión del establecimiento el distintivo que lo identifica como espacio comprometido contra las agresiones sexistas; y sus profesionales actuarán de acuerdo al procedimiento de actuación especificado en el protocolo.

Desde el Servicio de Igualdad se facilitarán sesiones formativas sobre la prevención y actuación ante agresiones sexistas; se editarán y proporcionarán materiales; se prestará asesoramiento y se publicitará en la web los establecimientos adheridos a la campaña.

FIESTAS FEMINISTAS

Arantza Gracia ha destacado también que este año el Pilar tendrá un marcado carácter feminista, con las pregoneras que darán inicio a las fiestas y con propuestas como las rutas culturales en bici 'Zaragoza con nombre de mujer'.

En colaboración con el colectivo ciclista feminista Bielas Salvajes y basada en la segunda edición del callejero 'La Zaragoza de las mujeres', se podrá disfrutar de una ruta en bicicleta que rinde homenaje a mujeres que han sido protagonistas históricas en diversos ámbitos y que han sido incluidas entre los nombres de calles de la ciudad. La actividad es gratuita, previa inscripción en 'bielassalvajes@gmail.com', con plazas limitadas.

Habrá cuatro pases en horarios de mañana y tarde, con salida desde el puente de Hierro. El domingo, 7 de octubre, a las 10.00 y 18.00 horas; y el martes, día 9, a las 11.00 y 18.00 horas.

En estas fiestas habrá nuevos aparcabicis portátiles en siete localizaciones: Espacio Río y Juego, Plaza España; Plaza de la Seo; Mercado Central/Plaza del Justicia; Plaza San Agustín; jardines de Tosos (7 de octubre) y Plaza Emperador Carlos V (9 al 14 de octubre). Además, se regalarán cubresillines #EnBiciSinAgresionesSexistas.

PUNTOS SEGUROS

La concejal ha continuado detallando que, en estas fiestas, los personajes del programa de Oregón TV se suman a la campaña con un anuncio en clave de humor que también pretende reforzar el mensaje de 'Solo Sí es Sí'.

Otra de las novedades será la creación de varios 'puntos seguros' en los espacios de mayor afluencia de público: Espacio Zity de Valdespartera, plaza del Pilar (Fuente Hispanidad y La Seo), Carpa Aragón, plaza Miguel Merino, pabellón Príncipe Felipe y plaza de Toros. La iniciativa ha sido promovida por el Servicio de Igualdad, los servicios sanitarios de Cruz Roja y las empresas adjudicatarias de los recintos festivos.

Estos 'puntos seguros', que estarán identificados de forma visible con los mensajes de la campaña 'No es no', aprovecharán la infraestructura existente de Cruz Roja, cuyo personal recibirá formación por parte del Servicio de Igualdad y contará con materiales específicos sobre cómo actuar en estas situaciones, como el protocolo de actuación para profesionales elaborado por el ayuntamiento o la guía contra las agresiones sexuales editada por la Red RAELLAS e IAM.

Gracia ha manifestado que en estos puntos seguros no se cuestionará la palabra de las mujeres o de los hombres que acudan allí a pedir ayuda, incidiendo en que se trata de que sean lugares "seguros", si bien ha dicho tajante que son "los hombres quienes se tienen que concienciar en dejar de agredir".

En caso de agresión sexual durante las fiestas, la corporación municipal hará pública su repulsa mediante la aplicación del protocolo de respuesta institucional. Si hay denuncia, el Ayuntamiento emitirá una declaración institucional de rechazo ante la agresión sexual y suspenderá durante cinco minutos los actos programados. De igual modo, se convocará por la mañana un paro de un minuto en coordinación con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), la Delegación de Gobierno y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza.

Desde el Servicio de Igualdad se contactará con la persona agredida para conocer sus necesidades y se establecerá una coordinación con otros servicios, instituciones o entidades que puedan dar respuesta a sus necesidades. En el caso de que no haya denuncia, el Ayuntamiento emitirá un comunicado de repulsa ante las agresiones machistas.

DIFUSIÓN DE MATERIALES

Como en años anteriores, se distribuirán diversos materiales informativos y de sensibilización. Los dirigidos a la ciudadanía (pulseras, chapas, adhesivos) se distribuirán principalmente a través de la Oficina de información de fiestas, la Oficina de Turismo, la Casa de la Mujer, el CIPAJ o la Zona Joven de la sala Multiusos.

Se distribuirán 10.000 pulseras, 5.000 chapas, 10.000 adhesivos 'gota de resina' y otros 10.000 adhesivos con la imagen del cartel en pequeño. Los establecimientos adheridos colaborarán con el reparto de 600.000 servilletas tematizadas con la imagen de la campaña.

El mensaje 'Solo Sí es Sí' estará presente en autobuses urbanos, mupys, carteles en edificios públicos, pancartas y lonas. La Cooperativa de Taxis colaborará con la difusión de a través de tarjetas y pegatinas.

Como acción previa a las Fiestas del Pilar, en el Festival Asalto se ha realizado la obra 'Sólo Sí es Sí' con el motivo de la campaña contra las agresiones sexistas. La obra está localizada en el barrio Oliver, en la calle Teodora Lamadrid, 70.