Los sondeos arqueológicos de la plaza de San Miguel ayudan a conocer cómo era la muralla medieval de la ciudad

Restos de cimentación de la muralla medieval en los sondeos realizados aprovechando la reforma integral de la plaza de San Miguel. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza prosigue con los trabajos arqueológicos programados de manera paralela a la reforma integral de la plaza de San Miguel, donde hasta el momento se han hallado restos, en muy mal estado de conservación, pero que aportan información valiosa de cara a configurar y conocer el pasado histórico de la ciudad, en concreto cómo fue la muralla medieval, su ubicación y estructura, las técnicas constructivas empleadas y la ausencia de puertas en esa zona.

Así lo ha expresado el jefe de la Sección de Arqueología del Ayuntamiento de Zaragoza, José Juan Domingo, quien dirige desde el pasado mes de octubre las tareas, que ya cuentan con toda la información previa que aportaron los sondeos arqueológicos realizados en verano de 2024 para conocer el subsuelo tanto de la plaza San Miguel como del Coso y así redactar el proyecto de reforma que ahora se está ejecutando.

Cuando el pasado mes de octubre se iniciaron las labores de transformación de este espacio público, de manera coordinada y paralela, el Servicio de Arqueología comenzó "dos sondeos en la bandeja central de la plaza, que no se pudieron hacer el año pasado por cuestiones de movilidad, lo que se ha ido compaginando con el seguimiento de todas las zanjas de obra que se están abriendo para la sustitución de los servicios de abastecimiento de agua y vertido", ha detallado Domingo.

Los resultados de estos trabajos arqueológicos complementarios son "más o menos los esperados y en la misma línea que los sondeos realizados el año pasado", ha aseverado José Juan Domingo, si bien ha añadido que "ha habido alguna sorpresa".

"Toda esta información es trasladada de forma constante y en tiempo real a Patrimonio del Gobierno de Aragón", ha recordado Domingo, quien ha recordado que estas labores no interfieren en el proyecto de la reforma integral, dado que "se realizan en profundidades de hasta 4,5 metros, que son mayores que las que ejecutan los operarios de la obra, y fuera de la zona donde se realizan los nuevos trazados de servicios".

Respecto a los restos hallados, "además de encontrar algunos niveles o suelos de época romana fechados en el último tercio del siglo I d.C. que ya habíamos documentado en los sondeos previos del año pasado, ha aparecido parte de un suelo de baldosas cerámicas de época islámica, muy mal conservado, correspondiente al patio de una casa andalusí de época taifas del siglo XI", ha apuntado Domingo.

Así mismo, se han encontrado restos más actuales, correspondientes al sistema de alcantarillado que había en esta zona a finales del siglo XIX y principios del XX, o parte de la estructura y decoración de la antigua fuente que decoraba el centro de la plaza en la misma época", ha añadido el arqueólogo municipal.

"El hallazgo más importante hasta el momento es parte de la cimentación de un tramo de la muralla medieval de la ciudad, al que aparecieron adosadas algunas de las cimentaciones y las bodegas de las casas que cerraban la plaza por el sur.

Pero todos estos restos de muralla han aparecido muy afectados por el antiguo trazado de los servicios de agua, alumbrado, vertidos o telecomunicaciones que se construyeron hace décadas, antes del inicio de la arqueología urbana y la protección patrimonial", ha explicado José Juan Domingo.

"Sin embargo, los restos encontrados, aunque en mal estado, ofrecen una información muy interesante sobre la ubicación de la muralla, pudiendo confirmar que no había ninguna puerta en esta zona, además de aportar datos sobre la estructura y las técnicas constructivas", ha indicado el jefe del Servicio de Arqueología.