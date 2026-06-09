El SoNna Huesca agota los abonos para La Cartuja y las invitaciones del concierto inaugural en tiempo récord

La séptima edición del SoNna en la Cartuja apunta a cifras históricas de asistencia - SONNA HUESCA

HUESCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza (SoNna Huesca) continúa superando expectativas. Apenas tres semanas después de la apertura de la venta de entradas y la retirada de invitaciones, el certamen organizado por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha agotado los 250 abonos puestos a disposición del público para los conciertos de clausura en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena.

Este abono especial permitía asistir a las actuaciones de Pablo López y Luz Casal, programadas para los días 11 y 12 de septiembre respectivamente, dos de los grandes reclamos de una edición que apunta a convertirse en una de las más exitosas de la historia del festival.

La respuesta del público también se ha dejado sentir en el concierto inaugural. Las 500 invitaciones disponibles para la actuación de Raül Refree y El Niño de Elche, prevista para el próximo 4 de julio en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, ya se han agotado cuando todavía faltan varias semanas para el comienzo oficial de la programación.

Además, los conciertos de Pablo López y Luz Casal, vendidos también de forma individual, se acercan ya al millar de entradas despachadas entre ambos espectáculos, una cifra que refleja el creciente interés que despierta el festival en toda la provincia y fuera de ella.

El ritmo de adquisición de invitaciones y entradas está siendo notablemente superior al registrado en ediciones anteriores, consolidando al SoNna Huesca como una de las principales citas culturales del verano aragonés.

CONCIERTOS QUE YA SUPERAN EL CENTENAR DE ESPECTADORES

Más allá de las grandes actuaciones de apertura y clausura, varios conciertos del programa han superado ya el centenar de localidades retiradas en espacios con aforos que oscilan entre las 200 y las 350 personas.

Entre los espectáculos con mejor acogida destacan los conciertos de Diego Guerrero y Muerdo en Alquézar, programados para el 5 de julio; el de Hermanos Cubero en Ordovés el 31 de julio; la actuación de Gilipojazz en la Bodega Edra de Ayerbe el 7 de agosto; y el concierto de Joan Miquel Oliver en la ermita de San Medardo de Benabarre, que ya supera las 130 entradas retiradas.

La programación del festival volverá a combinar música, patrimonio y naturaleza en algunos de los espacios más singulares de la provincia oscense, una fórmula que ha convertido al SoNna Huesca en un referente cultural a nivel nacional.

Junto a la oferta musical, el certamen volverá a reservar espacio para otras disciplinas artísticas. Este año el circo contemporáneo tendrá un protagonismo especial durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

El primero de los espectáculos llegará de la mano de la compañía vasca La Trapecionista, que presentará Zuhamu en el bosque de Castejón de Sos. La propuesta combina circo, danza vertical y música en directo para reflexionar sobre la importancia de los árboles y los ecosistemas naturales.

CIRCO CONTEMPORÁNEO Y UNA NUEVA PLAYLIST EN SPOTIFY

La programación circense continuará al día siguiente en la ermita de La Ganza, en Calasanz, con la actuación de la compañía vascocatalana Kankarro. Su espectáculo mezcla danza, circo y tradición rural para explorar el universo de la manzana y las prácticas agrícolas tradicionales desde una perspectiva artística y contemporánea.

Ambas propuestas forman parte del proyecto europeo de cooperación transfronteriza EKO-Pyrénées de Cirque, cofinanciado por fondos FEDER a través del programa Interreg-Poctefa, que promueve el intercambio cultural entre territorios de ambos lados de los Pirineos.

Como novedad de esta séptima edición, el festival ha lanzado además una lista oficial de reproducción en Spotify accesible desde sus perfiles en redes sociales. La selección reúne 65 canciones de los artistas participantes en el cartel de este año y permite al público descubrir de forma anticipada buena parte de las propuestas musicales programadas.

Aunque la lista todavía no aparece indexada en el buscador de la plataforma, la organización confía en que vaya ganando visibilidad a medida que aumenten las reproducciones y seguidores.

Con una respuesta de público que ya bate registros antes de su inicio y una programación que combina grandes nombres de la música con propuestas innovadoras de circo contemporáneo, el SoNna Huesca 2026 encara su séptima edición con el objetivo de consolidar el crecimiento experimentado en los últimos años y reafirmar su condición de uno de los festivales culturales más singulares del país.