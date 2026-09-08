El SoNna Huesca cerrará edición con conciertos multitudinarios de Luz Casal y Pablo López en la Cartuja de Las Fuentes

Pablo López actuará este viernes y Luz Casal el sábado en una clausura que reunirá a unas 4.000 personas - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca 2026, celebrará este fin de semana la clausura de su séptima edición con dos conciertos multitudinarios en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena. Pablo López actuará este viernes, 11 de septiembre, y Luz Casal lo hará el sábado, día 12, en sendas actuaciones que comenzarán a las 19.00 horas y que reunirán, según las previsiones de la organización, a unas 4.000 personas.

La Diputación Provincial de Huesca (DPH), organizadora del festival, ha informado de que quedan pocas entradas para ambos conciertos. A media mañana del lunes, se habían vendido 1.795 localidades para el recital de Luz Casal, sobre un aforo de 2.000 espectadores, mientras que Pablo López contaba ya con 1.576 entradas vendidas. Los precios son de 30 euros en venta anticipada y 35 euros en taquilla.

De este modo, la actuación de la cantante gallega apunta a un "lleno absoluto" y el concierto del artista malagueño se situará previsiblemente cerca del máximo de capacidad del recinto. La clausura mantendrá la tradición del SoNna Huesca de despedir cada edición con dos grandes citas musicales en un espacio patrimonial de especial singularidad.

La séptima edición del festival comenzó el pasado 4 de julio y ha recorrido 25 espacios del Alto Aragón con otros tantos espectáculos de pequeño y mediano formato, habitualmente ante públicos de entre 150 y 500 personas. Bodegas, iglesias rurales, ermitas, bosques, fuentes, parques y bordas han servido como escenarios de una programación que combina música, paisaje y patrimonio.

Tras este recorrido, el SoNna se trasladará a la Cartuja de Las Fuentes, considerada el conjunto monumental más destacado de los utilizados durante el festival. La directora del certamen y técnica de Cultura de la DPH, Begoña Puértolas, ha señalado que se prevé "uno de los mejores años de la Cartuja" en cuanto a asistencia.

Puértolas ha recordado que el recinto acogió en el pasado conciertos de artistas como Amaral y Rozalén, aunque entonces el aforo era de 1.200 personas. El único concierto que alcanzó las 2.000 localidades fue el de Manu Chao, celebrado en 2022.

IMPACTO EMOCIONAL Y FÍSICO

Por su parte, el diputado de Cultura, Carlos Sampériz, ha definido la Cartuja como el broche a un festival que ha logrado "impactar emocional y físicamente" en toda la provincia. También ha destacado que la música permite dar a conocer un espacio "singular y único" y acercarlo a un público más amplio.

La Cartuja de Las Fuentes fue fundada en 1507 por los condes de Sástago y fue la primera de las cartujas levantadas en el antiguo Reino de Aragón. Situada en el corazón de Los Monegros, al pie de la sierra de Alcubierre, está declarada Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico-Artístico desde 2002.

El monasterio conserva uno de los conjuntos pictóricos barrocos más importantes de Aragón, con frescos murales realizados por fray Manuel Bayeu, cuñado de Francisco de Goya y monje de la comunidad.

DOS GRANDES NOMBRES DE LA MÚSICA

Pablo López llegará a Sariñena con su gira 'El Niño del Espacio en Concierto 2026'. El artista de Fuengirola, una de las figuras más destacadas del pop contemporáneo en español, cuenta con más de una década de trayectoria y cuatro álbumes de estudio.

Su actuación incluirá algunos de sus grandes éxitos y nuevas canciones de la etapa artística que ha iniciado cuatro años después de su último disco. Entre sus recientes trabajos se encuentra el sencillo 'Esdrújula', mientras que el lanzamiento de su nuevo álbum, 'El Cuatro', está previsto para este mes de septiembre.

Luz Casal presentará en el SoNna Huesca su nuevo disco, 'Me voy a permitir', un trabajo ecléctico en el que reúne diez canciones y distintas formas de entender la música. El espectáculo recorre su trayectoria como compositora e intérprete y combina referencias de la chanson francesa, el cancionero latinoamericano y el rock.

La artista gallega, que ha recibido reconocimientos como el Grammy Latino honorífico, la Medalla de las Artes de Francia y el Premio Nacional de Músicas Actuales, ofrecerá un concierto que conecta su repertorio más conocido con las nuevas composiciones.