El SoNna Huesca volverá a recorrer espacios singulares del Alto Aragón con Luz Casal, Pablo López y El Niño de Elche

Luz Casal. - DPH.

HUESCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Luz Casal, Pablo López y El Niño de Elche son los principales cabezas de cartel de la séptima edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca 2026, que se celebrará entre el 4 de julio y el 12 de septiembre, y que ha sido presentado este martes en la Sala Saura de la Diputación Provincial de Huesca.

Los dos primeros cerrarán el certamen en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena y El Niño de Elche será el protagonista de su inauguración junto a Raül Refree en el CDAN Huesca.

Un total de 27 espectáculos acercarán la cultura a los pueblos y darán a conocer a propios y a extraños paisajes y entornos singulares del Alto Aragón. A lo largo de los fines de semana del verano, el SoNna Huesca volverá a recorrer las diez comarcas altoaragonesas con un certamen itinerante que, como ha explicado el diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Carlos Sampériz, "surgió en tiempos difíciles, gracias a los técnicos de cultura de la Diputación Provincial, que diseñaron un programa muy especial del que vamos a celebrar ya la séptima edición. Es un placer y un honor acompañarlos en este viaje por toda la provincia y acercar sus propuestas al territorio", ha indicado Sampériz.

El festival descubrirá este año escenarios como el Parque de Los Olmos de Binéfar, el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc, la Iglesia de San Martín de Ordovés, en Sabiñánigo, la iglesia de la Ascensión del Señor de Aquilué (Caldearenas), la ermita del Viñedo de Loporzano, la Bodega Edra de Ayerbe, el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles o la ermita de Nuestra Señora de Treviño, en Adahuesca; todos ellos debutantes en el festival.

Participarán artistas procedentes de Francia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Senegal, Italia o Perú, pero también de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid o Murcia. Casi todos ellos con un denominador común, la música de raíz.

MÚSICA DE RAÍZ

"En un contexto donde muchos eventos culturales tienden a parecerse", ha explicado la directora del certamen, Begoña Puértolas, "apostar por músicas populares y de raíz construye una identidad propia y diferenciada, ligada al territorio. El SoNna", ha añadido Puértolas, "quiere reivindicar que la innovación y la creación también nacen desde el mundo rural, y no únicamente desde las grandes ciudades".

La técnico de la DPH ha realzado "la vinculación del programa de este año entre la música de jazz y las bodegas presentes en el certamen. En la Bodega Edra de Ayerbe tocarán los madrileños de Gilipojazz, en la bodega Laus tocará el senegalés Momi Maiga y en la Finca Valonga, los castellano leoneses de El Nido.

"El SoNna programa artistas emergentes y propuestas consolidadas", ha explicado Begoña Puértolas. En la primera categoría, ha incluido La Bulale & Lana Nova, Terrae, o Nico Miseria, entre otros; y en la segunda nombres como los Hermanos Cubero, Joan Miquel Oliver o Matthieu Saglio.

Entre los nombres más reconocibles estarán también Raúl Refree y El Niño de Elche (Madrid), "una referencia en el flamenco contemporáneo", el ensemble hispano francés Cantaderas, Tori Sparks (EE.UU.) o el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío (Aragón); además de Luz Casal y Pablo López, protagonistas en el cierre de la séptima edición.

A este respecto, la novedad del VII SoNna Huesca es el abono de 50 euros que se ha sacado para los dos conciertos de la Cartuja de Sariñena, que por separado cuestan 30euro en venta anticipada. "Hemos pensado que podía haber mucho público interesado en las dos propuestas que se plantean", ha indicado Begoña Puértolas.

La Diputación Provincial de Huesca continúa con su apuesta por el Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, que con sus escenarios de pequeño formato en enclaves naturales --la gran mayoría-- y en espacios urbanos singulares, se ha convertido en una apuesta de futuro que en esta edición celebrará su concierto número 200.

CUADERNO DE VIAJE

El acto de presentación de la edición de 2026 ha servido también para presentar en público el Cuaderno de Viaje del SoNna 2025, una publicación editada por la Diputación Provincial de Huesca y elaborada por el gabinete de comunicación del festival.

"Queremos tener cada año este cuaderno de viaje para que sirva de memoria gráfica de los espacios que recorre y descubre cada año el certamen, y cómo maridan con las propuestas artísticas", ha manifestado Carlos Sampériz.

El Cuaderno de Viaje es un libro de 144 páginas que sigue cronológicamente el desarrollo de la sexta edición del SoNna Huesca a través de textos y fotos que presentan los paisajes que recorrió el festival en 2025. En él han participado fotógrafos como Sergio Sánchez, Sergio Sanz, Pilar A. García Moyano, Juan Tabuenca o La Colmena Creativa.

Los textos principales son obra de Sergio Sánchez Lanaspa y el Cuaderno cuenta también con las colaboraciones de Luis Lles, Antonio Lachos o Victoria Falcó.

Diseñado por Blanca Otal y coordinado por Begoña Puértolas, el cuaderno de viaje del SoNna Huesca no solo describe los bosques, las ermitas, las bodegas, fuentes, árboles monumentales, bordas e iglesias del Alto Aragón que el Festival Sonidos en la Naturaleza recorrió el verano pasado, sino que también rememora el episodio cultural vivido en cada uno de esos espacios.