La soprano Pilar Jurado y Capella d'Archi della Scala Aretina protagonizan el concierto de Navidad de Fundación Ibercaja

Concierto de Navidad de Fundación Ibercaja. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha cumplido un año más con su tradicional concierto institucional de Navidad que ha tenido lugar en la tarde de este miércoles en el patio de la Infanta. La entidad ha ofrecido un recital lírico a cargo de Pilar Jurado, acompañada por la formación de cuerda Capella d'Archi della Scala Aretina, quienes han regalado a los asistentes un recorrido por arias inolvidables de la ópera universal y diferentes piezas navideñas.

El repertorio ha contado con Lascia ch'io pianga (Rinaldo) Orquesta de cuerda, de Georg Friedrich Haendel, Casta Diva, (Norma) de Vincenzo Bellini, Io son l'umile ancella (Adriana Lecouvreur), de Francesco Cilea, O mio babbino caro (Gianni Schicchi) de Giacomo Puccini, Vissi d'arte (Tosca), de Giacomo Puccini, Intermezzo (Cavalleria Rusticana) Orquesta de cuerda, de Pietro Mascagni, Habanera (Carmen), de Georges Bizet, y ¡Ah! Je veux vivre (Roméo et Juliette), de Charles Gounod.

Para finalizar, los asistentes han escuchado el villancico tradicional Adeste Fideles, Have Yourself a Merry Little Christmas, de Hugh Martin & Ralph Blane; y Medley de villancicos populares, creación de Pilar Jurado.

La soprano Pilar Jurado es una de las grandes voces y figuras líricas de prestigio internacional, reconocida por su versatilidad, musicalidad y dominio escénico que la han consolidado como referente de su generación. Además de actuar en los principales teatros de Europa y América, fue la primera mujer en estrenar una ópera propia en el Teatro Real.

Jurado ha estado acompañada esta noche por la Capella d'Archi della Scala Aretina, un ensemble reconocido por su sonido refinado y versatilidad.