Sordo (CCOO) exige al Gobierno bonos al transporte público, ayudas a familias con rentas bajas y congelar alquileres

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de CCOO Servicios, Ramón González. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado este martes que van a ser "muy exigentes" con el Gobierno central para que el paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán, que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario previsto para este viernes, incluya recuperar bonos al transporte público, ayudas focalizadas en las familias con rentas por debajo de la media y la congelación o el tope a los alquileres pendientes de renovación.

Así lo ha asegurado Sordo en declaraciones a los medios de comunicación previas a la celebración en Zaragoza del Consejo de CCOO Servicios estatal, donde ha señalado que concretarán sus propuestas cuando conozcan las medidas del Ejecutivo.

En cualquier caso, ha recalcado que estos tres paquetes de medidas "tienen que formar parte de ese decreto que se anuncie este viernes o los que se anuncien en posteriores semanas, según cómo evolucione la guerra y los precios", en especial de si los combustibles siguen "disparados" como en este momento.

Sordo ha indicado que, en la reunión mantenida la semana pasada con buena parte del Gobierno, con las vicepresidentas y con las organizaciones empresariales, sólo conocieron "de forma muy genérica" este paquete de medidas y que todavía están "a expensas de conocerlo en profundidad".

El dirigente sindical ha advertido de que el impacto de la inflación este mes de marzo va a ser "relevante", superando incluso "ampliamente" el 3% en términos interanuales, ya que marzo de 2025 fue un mes en el que bajó el precio de la energía. "Esto ya exige una primera respuesta por parte de las administraciones y del Gobierno", ha remachado.

En primer lugar, ha citado la necesidad de recuperar los bonos para fomentar el uso del transporte público, en un momento en el que "es evidente que el depósito de la gasolina o del gasoil se está encareciendo ya", de lo que ha responsabilizado también a la "política de especulación con los precios" que están llevando a cabo las distribuidoras.

VIVIENDA

En cuanto a las medidas para apoyar a las familias más vulnerables, ha defendido que "no pueden ser generales", sino focalizadas en aquellas personas con rentas por debajo de la media.

Por último, en un año en el que se deberán renovar "cientos de miles de contratos de alquiler" y en el que es probable que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, y ello produzca un encarecimiento de las hipotecas, son necesarias medidas para hacer frente a los "precios abusivos".

"Hay que garantizar que las renovaciones de los alquileres no llevan aparejado un incremento de costes para las familias", ha aseverado Sordo, quien ha apostado por "una congelación o un tope" a las "cientos de miles" de personas que van a renovar sus alquileres en los próximos meses. "Es absolutamente necesario dentro de una política más amplia de vivienda", ha zanjado.