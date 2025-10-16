Soria (PSOE) responde a Ledesma que el PP "está instalado en la confrontación por la confrontación"

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha afirmado este jueves, en respuesta al portavoz del PP, Fernando Ledesma, que los populares están "instalados en la confrontación por la confrontación".

En rueda de prensa, Soria ha manifestado su "sorpresa" por las críticas de Ledesma al PSOE tras la Junta de Portavoces, señalando que el grupo socialista ha votado a favor de la propuesta de declaración institucional del PP de reconocimiento a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Para la diputada del PSOE, Ledesma "no sabe qué inventarse para buscar el conflicto con el PSOE, no sé cómo sale a criticar al PSOE cuando hemos votado a favor", realzando "la actitud responsable, constructiva y de diálogo" del grupo soicalista, dejando claro que este grupo apoya "las iniciativas que pueden suponer una mejora en la vida de los ciudadanos".

"A Ledesma le ha incomodado que hayamos decidido apoyar una iniciativa --del PP--, parece que se mueve mejor en el conflicto", ha continuado Leticia Soria, lamentando que al portavoz del PP "no le ha interesado reconducir" esta situación, ubicado en una posición "cansina".

MUJER RURAL

La portavoz adjunta del PSOE ha reprochado a Ledesma que "su socio de ultraderecha", Vox, ha votado en contra de la segunda propuesta de declaración institucional, que ha presentado el PSOE en apoyo a la mujer rural.

"Fue Vox el que decidió marcharse del Gobierno de Aragón, si fuera por Azcón, todavía estarían gobernando con el PP", ha aseverado Soria, indicando que la declaración institucional de la mujer rural "no tenía que generar ningún problema" y el PSOE pensaba que todos los grupos defendían "algo básico, que las mujeres rurales tengamos oportunidades y derechos que permitan que sigamos accediendo a los servicios igual que en las ciudades".

"Los diputados de los que depende el PP han votado en contra, un nuevo capítulo del negacionismo de Vox", ha enfatizado Soria, quien ha añadido: "Ya está bien de utilizar las instituciones, de mentir y confundir a los aragoneses y aragonesas".