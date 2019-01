Soro informa a empresas y Ayuntamiento de Gelsa sobre el plan de obra para el puente de la localidad

Publicado 17/01/2019 15:47:20 CET

ZARAGOZA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, se ha reunido con representantes de las empresas y del Ayuntamiento de Gelsa para explicar el plan de obra previsto para rehabilitar y mejorar el puente sobre el río Ebro que existe en este municipio.

Soro ha dicho que es consciente del "perjuicio" que va a suponer durante unos meses para el tráfico pesado de las empresas de la zona, pero ha señalado que esta obra se considera de emergencia, ha indicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

La actuación en el puente de la carretera A-1105 supondrá una actuación para mantener los pilares actuales y rehabilitar los arcos, aunque no cumplirán una función de carga. Además, se renovará el tablero para que aumente el ancho de la calzada.

El consejero ha recordado que es una obra "de las más importantes que está impulsando el Gobierno de Aragón desde el punto de visto económico, con una inversión cercana a los cinco millones de euros". Ha añadido que la actuación "se ha pensado para dejar una infraestructura con una previsión de vida útil de cien años y para facilitar el paso de vehículos pesados de manera simultánea".

Para establecer las alternativas de tráfico, se ha realizado un estudio y se han establecido siete posibilidades. El consejero ha señalado que se avisará con antelación suficiente sobre el cierre de la carretera y la señalización de las alternativas.

Además, ha aclarado que desde el Gobierno de Aragón no se van a establecer alternativas por caminos y vías que no pertenecen a la red de carreteras autonómicas ya que como Comunidad autónoma "solo se pueden señalizar como tales aquellas vías que cumplen los requisitos de tráfico y seguridad, cumpliendo la legislación". El consejero ha agregado que su Departamento no tiene competencia para asfaltar caminos.

CATAS

Los trabajos ya han comenzado con las catas en las infraestructuras y con el inicio de la señalización. En estos momentos, se han realizado los estudios de los pilares y el tablero.

Soro ha manifestado que el objetivo "es retrasar lo máximo posible el corte total del puente para que pueda llevarse a cabo en mayo o junio, y siempre con la previsión de que pueda estar cerrado el mínimo de tiempo posible". Se estima que no se podrá circular por él durante unos cuatro meses.

El Ejecutivo autonómico ha detallado que se han estudiado siete posibles itinerarios alternativos para realizar determinados recorridos que supondrá un aumento de entre 4,5 y 20 kilómetros más de los actuales, dependiendo de los trayectos.