Las subastas ganaderas de bovino de la CXV Feria de Cantavieja alcanzan precios de récord

CANTAVIEJA (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

La CXV Feria Ganadera de Cantavieja (Teruel) ha alcanzado la venta más cara de un semental de raza pirenaica con el pago de 3.900 euros por el ejemplar, en un fin de semana que ha atraído a miles de visitantes animados por el buen tiempo y llegados de otras comarcas aragonesas, así como de las vecinas Cataluña y Comunidad Valenciana.

El éxito de afluencia viene confirmado por el incremento de los precios alcanzados respecto a subastas de ediciones anteriores, con cifras que han alcanzado incluso los 2.350 euros en el caso de las novillas y la colocación de casi la totalidad de animales dispuestos para esta feria.

La subasta ganadera ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez; el diputado provincial de Agricultura de la Diputación Provincial de Teruel, Miguel Ángel Navarro Vicente; el director provincial de Sanidad Animal, Elicio Feliz de Vargas; así como la concejal de Ferias del Ayuntamiento de Cantavieja, Ana Sales, y el alcalde de la localidad, Ricardo Altabás.

Desde el Ayuntamiento de Cantavieja se ha destacado que "el interés mostrado por los ganaderos en la subasta demuestra la pujanza del sector y la vocación de mejora de la calidad genética de la cabaña ganadera en el Maestrazgo".

En la subasta ganadera se han subvencionado los animales hasta 500 euros si son hembras de vacuno entre ocho y 24 meses, y 720 euros si son machos. En ovino, de entre seis y 12 meses, las hembras alcanzan hasta 45 euros y los machos hasta 144 euros por reproductor.

Estas ayudas no pueden superar el 25% del coste del animal adquirido. "Somos la feria ganadera que presta mayor apoyo a la adquisición de ganado de calidad", ha argumentado el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, quien ha destacado que en vacuno la Feria de Cantavieja es la más importante de Aragón.

Este año también cabe destacar la potenciación del sector equino. Se ha ampliado de manera notable la presencia de caballos, muchos de ellos procedentes de explotaciones del Maestrazgo dedicadas a los caballos de pura raza, lo que demuestra que se trata de un sector ganadero pujante en el territorio.

"Hemos ampliado y hemos llenado todo el espacio que habíamos reservado y hemos dejado a muchos expositores sin poder exhibir su ganado ante el alud de peticiones que hemos recibido".

El Ayuntamiento de Cantavieja, para regular la llegada de vehículos, ha dedicado personal específico para atender el aparcamiento y, de este modo, mejorar el acceso al recinto ferial.

Además de la sección ganadera, también cabe destacar el apartado agroalimentario, que se exhibe en las proximidades de las eras y en el recinto ferial.

La feria ha finalizado con la entrega de trofeos a los ganaderos premiados y una comida de hermandad en la que han participado organizadores y ganaderos.

Desde el Ayuntamiento de Cantavieja se ha valorado de manera especial el compromiso del sector para dar lucidez y esplendor a una feria que ya atesora 115 años de historia.

PROGRAMACIÓN FESTIVA

Como en cada edición, no ha faltado una abundante programación festiva complementaria. El viernes se celebró el encierro de reses y el corro de Laura Parejo, de Cabanes (Castellón); el toro cerril Feriante, procedente de la ganadería Villapando de Zamora y adquirido en La Carrasca de Culla (Castellón); el baile con la brass band Artistas del Gremio; el concierto de Destrangis, tributo a Estopa; y la disco móvil Eclipse con Óscar Bellés.

El sábado tuvo lugar el corro de vacas de la ganadería Hermanos Benavent de Quatretonda (Valencia), la desencajonada del toro Porterito, de Manuel Ángel Miralles (Trigueros, Huelva), adquirido en Campos Taurinos; el tardeo con Los Indios; la embolada del toro; la actuación de la orquesta Mónaco; y la disco móvil Eclipse con el DJ Poyo.