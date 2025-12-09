Subdelegado del Gobierno en Huesca insta a López a trabajar en carreteras autonómicas y no "opinar" sobre las nacionales

HUESCA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha instado al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, a "trabajar" en las carreteras autonómicas, en lugar de "opinar" sobre las de competencia estatal, como es el caso de la N-330, donde este puente festivo se han producido retenciones.

Así lo ha expresado Carlos Campo este martes después de que el consejero aragonés haya exigido agilidad al Gobierno de España en la conversión en autovía del tramo de la N-330 entre Lanave y Sabiñánigo, donde este puente festivo se han producido retenciones.

"Es cierto que hay retenciones cuando hay fines de semana como este con puente festivo", ha reconocido Campo, después de que Octavio López haya tildado de "chocante" la escasez de recursos por parte de la Delegación del Gobierno para mejorar la circulación y atender a quienes quedaron atrapados en sus vehículos durante "horas".

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Huesca ha afirmado: "La DGT, la Guardia Civil y el Ministerio --de Transportes y Movilidad Sostenible están pendientes de la situación para minimizarlas y, sobre todo, evitar riesgos para la seguridad vial".

INVERSIÓN

Por todo ello, Carlos Campo ha subrayado que ha sido el actual Gobierno de España, "tras años de paralización, el que comenzó las obras en septiembre de 2024 y el que va a invertir más de 100 millones de euros para completar la autovía y acabar con este cuello de botella".

Unas obras, ha continuado, "que los conductores pueden comprobar a simple vista que están en marcha, con importantes movimientos de tierra y con un ritmo de ejecución presupuestaria muy alto".

Asimismo, Campo ha indicado al consejero del ramo: "Antes de opinar sobre una carretera de competencia nacional, entiendo que porque ya ha empezado la campaña electoral, trabaje para solucionar los problemas que hay en las carreteras autonómicas de nuestra provincia --Huesca--, como la de Esplús a Albalate --de Cinca-- o la que va de Huesca a Sariñena".

"Nosotros no vamos a decirle cómo tiene que hacerlo, solo pedirle que trabaje para mejorar la seguridad vial para las personas que usan las carreteras autonómicas en su día a día para ir al pediatra a Binéfar o al hospital de Huesca", ha finalizado.