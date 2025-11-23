Suben las temperaturas en Aragón, de forma notable las mínimas en el Pirineo y las máximas en la mitad sur

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aragón se ha despedido de golpe del frío helador de los últimos días y para este domingo la Agencia Estatal de Meteorología apunta que el cielo estará poco nuboso en los Pirineos y habrá intervalos nubosos en el resto, con precipitaciones en la divisoria y el Pirineo Occidental en las primeras horas y puede que también en las Cinco Villa, aunque allí de forma más débil y dispersa.

El viento sopla flojo del oeste, aunque se prevén intervalos de viendo moderado en el sistema Ibérico y la depresión del Ebro. Incluso no se descartan rachas muy fuertes en la Ibérica zaragozana al final del día.

De hecho, para este lunes 24, la Aemet previene con avisos de nivel amarillo por rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora de viento de componente oeste en la Ibérica zaragozana y la capital aragonesa entre las 7.00 horas y las 16.00 horas. Un aviso que extiende a Gúdar y Maestrazgo y Teruel entre las 10.00 horas y las 19.00 horas.

En cuanto a los datos de este pasado sábado, las temperaturas máximas en la Comunidad se registraron en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y Fraga (Huesca) a las 16.00 horas, mientras que las mínimas volvieron a corresponder a Cerler Cogulla (-13,2 grados) a las 00.50 horas y Astún-La Raca (-12,7 grados) a las 7.00 horas. Las rachas más fuertes de viento se localizaron precisamente en Cerler Cogulla con 128 kilómetros por hora a las 6.40 horas.