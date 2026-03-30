Detenidos dos jóvenes por cometer varios robos con el método del tirón en el barrio de Delicias

ZARAGOZA 30 Mar. (EUROPA PRESS -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves 26 de marzo a dos jóvenes como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia cometidos en el zaragozano barrio de Delicias.

La investigación se inició al tener conocimiento de la denuncia interpuesta por una mujer en la que manifestaba que, mientras caminaba por la calle Unceta, fue sorprendida por la espalda por un individuo que, tras propinarle un fuerte empujón, le arrebató de un tirón el bolso que portaba en el hombro, huyendo rápidamente del lugar.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió molestias físicas y le fueron sustraídos, entre otros efectos, su teléfono móvil, documentación personal y dinero en efectivo.

Las distintas gestiones realizadas por los agentes permitieron reconstruir el recorrido de los presuntos autores antes y después de los hechos, logrando su plena identificación y determinando que los sospechosos actuaban de forma perfectamente coordinada, seleccionando previamente a sus víctimas, generalmente mujeres de avanzada edad que caminaban solas, y aprovechando momentos de distracción para cometer los robos de manera rápida y sorpresiva.

Posteriormente, los agentes pudieron vincular a los detenidos con otros hechos de características similares ocurridos en días posteriores en la misma zona, en el que otras dos víctimas denunciaron la sustracción de su teléfono móvil mientras lo utilizaban en la vía pública, siendo abordadas de forma sorpresiva por uno de los presuntos responsables, que les arrebató el dispositivo y huyo del lugar, apoyado en todo momento por un segundo individuo que le daba cobertura.

Por último, el pasado 26 de marzo, una patrulla policial que se encontraba realizando labores de prevención reconoció a los sospechosos, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales.

A los detenidos, que ingresaron en prisión tras prestar declaración ante la autoridad judicial, se les imputan hasta el momento, tres delitos de robo con violencia, no descartándose su participación en otros de similares características.