Los habitantes de Luesia también son desalojados por el incendio de Orés

Incendio en Orés (Zaragoza). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ORÉS (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

Los habitantes del municipio de Luesia han recibido también un ES-ALERT en sus móviles avisando de la necesidad de su evacuación preventiva por el incendio forestal, que se ha iniciado este miércoles en Orés, en la Comarca de las Cinco Villas. Por ello, se está habilitando un dispositivo de acogida en Ejea de los Caballeros para aquellas personas que lo necesiten, según ha informado el Gobierno de Aragón.

También los vecinos de las localidades de Orés y Asón han sido desalojados, aunque ninguno de las personas evacuadas ha solicitado alojamiento alternativo. Además, residentes de los centros asistenciales de ambas localidades están siendo trasladados a la capital aragonesa.

El operativo desplegado se encuentra trabajando sobre el terreno y se mantiene el seguimiento permanente de la evolución del incendio, que afecta a más de 200 hectáreas.

El Ejecutivo autonómico ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO) a Situación Operativa 2-Nivel 2 de Protección Civil, y ha pedido la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dependiente del Ministerio de Defensa, para colaborar en las labores de extinción.

La carretera A-1204, que une Farasdués con Asín, entre los puntos kilométricos 13 y 22, se encuentra cortada.