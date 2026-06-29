El operativo de extinción da por controlado el incendio de La Litera, que afecta a 4.525 hectáreas

Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en refrescar la zona del incendio en Tamarite de Litera.
Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en refrescar la zona del incendio en Tamarite de Litera. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 29 junio 2026 14:19
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TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón ha dado por controlado a las 12.45 horas el incendio de Tamarite de Litera que ya alcanza una superficie de 4.525 hectáreas afectadas entre masa forestal y zona agrícola.

Los efectivos de Infoar prosiguen este lunes con los trabajos de refresco y control después de que el incendio se diese por estabilizado el pasado sábado y los vecinos desalojados de las poblaciones de Azanuy, Alins y Calasanz pudiesen regresar a sus hogares.

El vehículo de Puesto de Mando Avanzado instalado en Alcampell se retiró ya este domingo y el nivel del PROCINFO se mantiene en situación operativa 1 nivel 1.

En cuanto al estado de las carreteras de la zona, la A-2216 sigue cortada; mientras que las vías A-2215 y A-1237 están restringidas a residentes.

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