El operativo de extinción da por controlado el incendio de La Litera, que afecta a 4.525 hectáreas

Las brigadas de INFOAR siguen trabajando en refrescar la zona del incendio en Tamarite de Litera. - GOBIERNO DE ARAGÓN

TAMARITE DE LITERA (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón ha dado por controlado a las 12.45 horas el incendio de Tamarite de Litera que ya alcanza una superficie de 4.525 hectáreas afectadas entre masa forestal y zona agrícola.

Los efectivos de Infoar prosiguen este lunes con los trabajos de refresco y control después de que el incendio se diese por estabilizado el pasado sábado y los vecinos desalojados de las poblaciones de Azanuy, Alins y Calasanz pudiesen regresar a sus hogares.

El vehículo de Puesto de Mando Avanzado instalado en Alcampell se retiró ya este domingo y el nivel del PROCINFO se mantiene en situación operativa 1 nivel 1.

En cuanto al estado de las carreteras de la zona, la A-2216 sigue cortada; mientras que las vías A-2215 y A-1237 están restringidas a residentes.