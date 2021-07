'El Sueño americano' recorre en CaixaForum seis décadas de la historia del grabado en los Estados Unidos

185 obras de 59 artistas como Warhol, Rauschenberg o Lichtenstein y procedentes en su mayoría del British Museum componen la exposición

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

'El sueño americano. Del pop a la actualidad' es la nueva exposición que ofrece CaixaForum Zaragoza, que exhibe 185 obras, procedentes en su mayor parte del British Museum de Londres, de 59 artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Donald Judd, Jasper Johns, Jim Dine, Richard Estes, Kiki Smith y Robert Longo.

Esta muestra narra la revolución plástica del grabado en el arte estadounidense durante los últimos sesenta años, tomando como punto de partida el arte pop y pasando por otros movimientos artísticos como la abstracción, el minimalismo, el fotorrealismo y la figuración. La mayoría de las obras proceden del British Museum.

La exposición puede verse desde este martes 13 de julio y hasta el 14 de noviembre, y repasa el arte del grabado que se desarrolló en Estados Unidos a partir de 1960 hasta la actualidad, a través de un recorrido temático y cronológico dividido en 11 apartados.

El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, ha comentado que esta exposición lleva organizándose hace más de un año. La llegada de la pandemia obstaculizó la preparación, pero no la paró, ha indicado. Esta exposición ha supuesto "la confianza absoluta del British Museum" ya que las restricciones en movilidad impedían que las piezas viajaran acompañadas de todo el equipo técnico habitual para los traslados.

Respecto al arte que se muestra en la exposición, Ricardo Alfós ha relatado cómo, en la segunda mitad del siglo XX, grandes artistas residentes Estados Unidos aprovecharon la fundación a lo largo del país de varios talleres de expertos en la técnica del grabado para usarlo como soporte económico para sus obras, democratizando así el acceso al arte por parte de un público más amplio. Ha comparado este salto en la presencia del arte en la vida cotidina con "la democratización que ahora permiten los medios digitales".

Los artistas no solo acercaban más el arte al público al tratarse de grabados sino por "la asunción de la iconografía popular, de escenas domésticas y de imágenes del estilo de vida americano que nacía en ese momento", ha dicho Ricardo Alfós, y, saliendo de esa imagen optimista del 'american way for life. "También puede verse el sugimiento del arte político, con las denuncias hacia la guerra de Vietnam o la segregación".

INSPIRACIÓN PARA EL ARTE EN EL MUNDO COTIDIANO

La comisaria de la exposición, Catherine Daunt, conservadora de arte gráfico moderno y contemporáneo del British Museum, ha participado en la presentación vía streaming, y ha afirmado que está encantada de compartir estas obras con el público español.

En la línea señalada por Alfós, Daunt ha resaltado cómo "los artistas pop, entre ellos Andy Warhol y Roy Lichtenstein, hallaron inspiración para su trabajo en el mundo cotidiano que les rodeaba, y crearon arte a partir de la cultura del consumo, las celebridades y los acontecimientos actuales". En la muestra pueden verse imágenes tan famosas como los grabados con repeticiones de Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor o Jackie Kennedy, de Andy Warhol.

El grabado no fue adoptado solo por artistas del emergente pop art, también por creadores que ya se habían hecho un nombre en la década de los cincuenta e incluso antes, entre ellos Jasper Johns y Robert Rauschenberg, "quienes empezaron a experimentar trabajando en estrecha colaboración con maestros grabadores, y crearon audaces grabados de formato más grande, más atrevidos y técnicamente más

complejos que nunca", ha referido Daunt.

En esta muestra en CaixaForum Zaragoza puede verse uno de estos grabados de gran formato, la serie Flags I, una de las obras de Jasper Johns en las que este artista recrea la bandera americana y que es uno de los motivos más conocidos de toda su carrera. Daunt ha mencionado cómo el artista quiere llamar la atención sobre la bandera americana, como "una de las cosas que todo el mundo ve pero nadie mira; él quiere que la gente la mire y para eso le da la vuelta, la cambia, o introduce nuevos colores".

Tras arrancar en la década de los sesenta del siglo XX, la exposición sigue una serie de importantes evoluciones en el arte estadounidense, analizando movimientos como el minimalismo y el conceptualismo en los años setenta, el fotorrealismo y el regreso de la figuración en la década de los ochenta.

La recuperación de la figuración y la imagen humana que se produce en los años 80-90 es muy importante ya que se había perdido con el expresionismo abstracto que dominaba el arte estadounidense antes de la llegada del pop art, ha puesto de relieve Dunt. Sobre esta corriente se ha detenido especialmente en la obras de Robert Longo, "con sus imágenes de cuerpos retorcidos que realiza tomando como modelos a los yuppies de Wall Street", de los que pueden verse dos obras.

La última parte de la exposición se acerca a las distintas maneras en las que se ha utilizado el grabado en los Estados Unidos para denunciar cuestiones políticas, crear conciencia social y movilizar a la acción. Una de las piezas clave que se exponen de este periodo es

el primer grabado abiertamente político de Andy Warhol, un cartel

de campaña para George McGovern, oponente a Richard Nixon en las

elecciones presidenciales de 1972.

La muestra llega prácticamente hasta la actualidad, y analiza en detalle el arte surgido con el feminismo, las reivindicaciones identitarias, la raza y el género, para concluir reflexionando sobre qué queda de ese 'sueño americano' tras crisis como la de 2008, y examina examina la escena contemporánea a través de la obra de artistas como Kara Walker, Glenn Ligon y otros.

Las más modernas de las obras expuestas son las pertenecientes a la serie Algorithms/Apparitions/Translations, de Julie Mehretu, piezas realizadas en 2013, con las que Catherine Durant ha decidido cerrar la exposición porque, ha afirmado, "quería acabar con una nota positiva, y estos grabados, que parecen inspirados en mapas meteorológicos, ofrecen esa imagen de movimiento general que representa, a mi parecer cómo se están moviendo las cosas en la sociedad estadounidense ahora tras las últimas crisis".

VISITAS RECUPERADAS TRAS LA PANDEMIA

Ricardo Alfós ha hecho hincapié en que "CaixaForum Zaragoza recupera sus actividades prepandemia como las visitas". Así, a partir de ahora, todos los sábados a las 12.00 horas vuelven las visitas familiares, indicadas para niños a partir de 8 años. Para el público adulto se ofrecen visitas guiadas los miércoles, a las 18.00 horas; sábados, a las 19.00 horas; y domingos a las 12.00 horas.

Acompañando a esta exposición también se ha programado un ciclo de cine y otro de conferencias que, por prevención, "hemos preferido dejar para después del verano", ha puntualizado.

Así el ciclo cinematográfico 'Diásporas del American Dream' se desarrollará del 20 de octubre al 10 de noviembre, con proyecciones todos los miércoles, a las 19.00 horas, de largometrajes de directores extranjeros en los que muestran su experiencia del sueño americano.

Igualmente, se ha programado el ciclo de conferencias 'Destellos y reversos en el mito del American Dream', a cargo de la periodista y escritora Lucía Lijtmaer, a las 19.00 horas, todos los lunes, desde el 13 de septiembre al 4 de octubre