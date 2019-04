Sumelzo recalca que las políticas de igualdad "siempre han estado en el corazón del PSOE"

Publicado 20/04/2019 14:45:30 CET

ZARAGOZA, 20 Abr.

La candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha recalcado que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres "siempre han estado en el corazón del Partido Socialista".

En declaraciones a los medios de comunicación este sábado en la capital aragonesa, ha detallado que en estos diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez han legislado para que las mujeres tengan "igualdad de oportunidades" a la hora "de acceder, de permanecer y de promocionarse en sus puestos de trabajo", algo que han hecho "aumentando los permisos de paternidad", que en 2019 serán de 12 semanas y en 2020 de 16.

"De esta forma, los socialistas atendemos a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres a la hora de acceder, permanecer y promocionarse en el empleo, y esas 20.000 aragonesas que no tienen hijos por sus problemas de conciliar la vida laboral y familiar podrán ver facilitada esta situación".

Por otra parte, Sumelzo ha subrayado que ve con "estupor y con cierto asombro" las declaraciones "de determinados miembros del PP" a la hora de valorar las propuestas que hace el Partido Socialista en su programa electoral.

En concreto, se ha referido a la pregunta que lanzó en el debate a seis de RTVE la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien arremetió contra la modificación del Código Penal sobre el consentimiento sexual.

"Queremos decirle al Partido Popular que nosotros diremos siempre sí a las políticas que defienden a las mujeres, sí a aquellas políticas que defienden a las mujeres frente a cualquier agresión sexual o cualquier agresión machista y desde luego sí a modificar toda la legislación, a modificar el Código Penal para que cualquier manifestación que no sea un sí sea un no". Ha agregado que el objetivo es que "ningún juez tenga nunca más que preguntarle a una mujer si dijo no hasta el último momento".

En este punto, ha opinado que hay que "seguir avanzando" en el plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.