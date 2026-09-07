Susín aclara que la regulación definitiva de las extraescolares llegará en 2027

Un grupo de escolares, de visita en el Campus de La Alfranca. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha aclarado este lunes que la orden publicada el pasado 25 de agosto sobre las extraescolares y otras actividades que se realizan fuera de los centros educativos, es sólo una orden "de inicio" y que la intención es desarrollar a lo largo de 2027 otra de carácter regulatorio que sí que tendrá carácter imperativo y será definitiva.

"Esa normativa es muy larga y no se podía establecer en dos meses de verano", ha explicado Susín en la rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027.

Aragón se ha convertido en la primera comunidad autónoma española en regular estas actividades, después de que un buen número de centros las suspendiera tras el procesamiento de dos profesores de un instituto zaragozano por la muerte de un menor al que dejaron solo durante un viaje de estudios en Bélgica.

La consejera ha añadido que la aplicación de la orden en el curso actual servirá como instrumento de aprendizaje, puesto que la experiencia que se comunique desde los centros y desde la comunidad educativa permitirá valorar con conocimiento de causa qué cuestiones pueden matizarse, añadirse o valorarse en esa regulación posterior definitiva en el medio plazo.

NO ES UNA NEGOCIACIÓN LABORAL

En todo caso, ha recalcado, en respuesta a algunos sindicatos y asociaciones de docentes, que ven la norma insuficiente, que esta es una orden "de carácter técnico" y que su objetivo es garantizar la seguridad jurídica de los profesores, "no es una negociación de carácter laboral.

"Si lo que estamos reivindicando es una negociación de carácter laboral, entonces estamos hablando de otra cosa, no de esa norma de seguridad jurídica que nos estaban pidiendo los docentes y que respondimos entendiendo esa preocupación, puesto que es una responsabilidad salir con los chavales del centro y hay que dar una respuesta", ha reiterado.

A partir de ahí, ha continuado, "los centros ya son autónomos para decidir lo que quieren hacer o no hacer", a lo que ha sumado que "ya hace muchos años" que muchos institutos no hacen viajes de estudios o salidas a esquiar por la responsabilidad que les supone a los docentes.

Por ello, esta orden recoge que estas actividades son de carácter voluntario para los profesores, además de otras cuestiones como los seguros o la necesidad de establecer en un marco común, en las que las entidades que han querido participar han podido intervenir.

En este sentido, Susín ha destacado la "mano tendida" y el "debate honesto" ofrecido a los docentes "desde el primer día", pero ha vuelto a pedir "calma" por tratarse de una cuestión técnica que hay que abordar "con tranquilidad".

"Lo que hemos hecho han sido unas instrucciones de inicio de curso. Por primera vez han sido participadas", ha precisado, remarcando que han intentado recabar la participación de todas las partes implicadas, desde padres hasta equipos directivos o entidades sindicales, e incluso hicieron una "segunda vuelta" respecto al primer borrador, en la que hubo entidades que quisieron seguir participando, con "muchas cuestiones" aceptadas y otras con la negativa motivada.

Esta orden, ha insistido, "ha sido la primera en España, ha sido dialogada y participada con los agentes dentro de la comunidad educativa y el que no ha querido formar parte de ese documento, a pesar de haberlo reivindicado muy alto, pues se ha levantado de la mesa".

EMPEZAR EL CURSO CON UNA HOJA DE RUTA CLARA

El objetivo de esta primera orden era empezar el curso con una hoja de ruta clara, "que puede gustar más o menos", pero que estipula por primera vez unos criterios comunes para el desarrollo de las actividades extraescolares, de las actividades complementarias o de los viajes de estudio", dotando a docentes, familias y alumnos de un marco de seguridad jurídica,

Para ello, se han recogido aportaciones de sindicatos, directores de Primaria y Secundaria, familias, inspección y de los tres servicios provinciales.

Entre las medidas, ha citado la creación de ratios orientativas de un docente por cada 15 alumnos en Infantil, 23 en Primaria, 30 en Secundaria y FP y uno de cada tres en Educación Especial, que han tildado de "insuficientes", pero que ha dejado claro que se trata sólo de "un mínimo".

"Se establecen, además, valoraciones individuales, planes de organización específicos para que ningún estudiante con necesidades especiales quede excluido de las actividades y se establece que el profesorado actuará bajo la cobertura de la responsabilidad civil de la Administración, algo que ya existía y que estaba recogido en diferentes normativas, pero que, en respuesta a la demanda de la comunidad educativa, se ha puesto negro sobre blanco en esta orden", ha agregado.

Por último, a petición de los sindicatos, se reconoce expresamente la condición de autoridad del profesorado y la presunción de veracidad de sus actuaciones en el desarrollo de las salidas. "Por lo tanto, están amparados jurídicamente", ha zanjado Susín.