Susín celebra desde Javalambre la proyección de Teruel como referente internacional en investigación y divulgación

El Observatorio de Javalambre será el epicentro del eclipse del próximo 12 de agosto. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ARCOS DE LAS SALINAS (TERUEL), 29 (EUROPA PRESS)

"La importancia estratégica de estas instalaciones posicionan a Teruel y a Aragón en la vanguardia de la astrofísica mundial con el eclipse del 12 de agosto, pero también mucho más allá". Así se ha referido este lunes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, al papel clave tanto del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) como del centro de divulgación Galáctica, ambos en el término municipal de Arcos de las Salinas (Teruel).

Acompañada por la directora general de Ciencia e Investigación, Pilar Gayán, y el director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), Javier Cenarro, la Consejera ha podido conocer de primera mano varios de los proyectos en marcha de esta Instalación Científico-Técnica Singular (ICTS), relacionados con la seguridad espacial y la defensa planetaria.

"En este Observatorio se está haciendo 'ciencia con mayúsculas'", ha dicho la consejera, "y también es importante explicarla y compartirla". También ha valorado el hecho de que Teruel vaya a ser "el epicentro del eclipse del 12 de agosto", un fenómeno "histórico" para el que Aragón se está preparando "al más alto nivel".

Ha añadido que "gracias a lo que se está haciendo en este Observatorio, Teruel es un nodo estratégico de investigación internacional" que atrae talento científico y tecnológico y también turismo de calidad.

Entre los proyectos en los que trabaja el OAJ destacan la misión Arrakihs, que investiga cómo se forman y evolucionan las galaxias dentro de los halos de materia oscura; J-PAS (Javalambre Physics of the Accelerating Universe Astrophysical Survey), que está llamado a convertirse en uno de los cartografiados fotométricos más completos del universo, y la futura construcción del nuevo telescopio de gran campo de visión, con una inversión asociada de más de 9 millones de euros, para observar asteroides y monitorizar basura espacial que pueda ser potencialmente peligrosos para la seguridad de la Tierra.

Tras el recorrido por el Observatorio, la visita se ha trasladado a Galáctica, el mayor centro de divulgación astronómica de Europa, que está a punto de alcanzar los 30.000 visitantes. Susín ha podido comprobar el estado de las obras de ampliación, que finalizarán la primera semana de julio e incluyen un nuevo planetario con capacidad para 64 personas, un parque sensorial infantil y una plaza de observación nocturna ampliada. Estas actuaciones contribuirán a mejorar la experiencia de visualización del eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, convertido ya una cita histórica para Teruel y también a nivel internacional.

La programación de actividades de divulgación científica incluye el XII Curso de Astrofísica de la Universidad de Verano de Teruel, Sol y ciencia en penumbra, que se va a desarrollar entre el 6 y el 8 de julio, con todas las plazas agotadas; ese miércoles 8 también se desarrollará el evento Corona de Cultura y Ciencia en el Centro Social de San Julián (Teruel), que incluye una observación del Sol abierta al público con dispositivos especializados y dos mesas redondas de acceso libre, una centrada en los preparativos de seguridad y turismo para el eclipse de 2026, y otra sobre la visión humanística y artística de este fenómeno.

A esta agenda se suman las actividades permanentes programadas en Galáctica, abiertas al público general: la observación solar, disponible todos los sábados y domingos; las visitas guiadas que incluyen recorridos por el museo y acceso a las cúpulas; las visitas conjuntas al OAJ de abril a octubre y también las observaciones nocturnas.

Además el 13 de agosto está prevista la visita del Premio Nobel de Física, Alain Aspect, quien impartirá la conferencia 'Las dos revoluciones cuánticas: De los conceptos a las aplicaciones' en el Centro Social de San Julián a las 19.00 horas, con entrada gratuita, previa confirmación de asistencia.