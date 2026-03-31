Susín reclama al Estado que financie el 50% de la dependencia para "seguir avanzando" en mejorar prestaciones y centros

La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, en una visita a uan residencia en Huesca.
La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, en una visita a uan residencia en Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Actualizado: martes, 31 marzo 2026 15:24
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ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PERSS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha reclamado al Estado, como ya hizo recientemente en el Senado, que "financie ese 50% de la dependencia, que es lo que nos permitirá seguir avanzando en la mejora de prestaciones, en la mejora de servicios y en poder seguir implementando unidades de convivencia en todos los centros públicos".

Susín ha confirmado este martes en Huesca el "hito" alcanzado en 2025 respecto a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Según el certificado emitido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ya oficial, el gasto total destinado a servicios y prestaciones económicas en la Comunidad en el ejercicio de 2025 ha ascendido a 348,8 millones, un 9,17% más que en 2024. El gasto certificado en dependencia de 2025 en Aragón se ha comunicado oficialmente y bate el récord histórico alcanzado en 2024.

Respecto a la financiación, un 68,16% la ha aportado la comunidad autónoma y el 31,84% restante, el Estado, lejos de la proporción del 50%-50% que recoge la Ley de Dependencia de 2006. Tal y como ha remarcado la titular en funciones del Departamento de Bienestar Social y Familia, si el Gobierno de España hubiese pagado el 50% que le corresponde por Ley para sostener el sistema autonómico de dependencia, debería haber aportado casi 127 millones de euros en 2025, un importe con el que -por ejemplo- se podrían construir 16 residencias públicas.

De acuerdo con el desglose del gasto certificado y remitido al IMSERSO, la aportación de la comunidad autónoma se ha incrementado respecto a 2024 en 28,4 millones, pasando de 209,2 millones en 2024 a 237,7 millones en 2025. Por su parte, la financiación procedente del Gobierno de España pasa de 110 millones en 2024 a 111 millones en 2025, desglosados en 74,6 millones por el nivel mínimo y 36,4 millones por el nivel acordado.

Del montante de 348,8 millones, 230 millones se han destinado a centros residenciales (propios y concertados), centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, y 118,7 millones se han invertido en prestaciones; de ellos, 68,1 millones se han destinado a la prestación de cuidados en el entorno familiar y otros 50,5 millones a prestaciones vinculadas al servicio.

Carmen Susín ha recordado además que el Ejecutivo liderado por Jorge Azcón ha incrementado en casi un 9% el precio-plaza/día --un 4,3% en 2024 y otro 4,5% más en 2025-- y el Acuerdo Marco de Mayores, a punto de entrar en vigor, lo eleva casi un 15% más: la subida acumulada de ese importe que paga la Administración a las entidades que gestionan residencias para personas mayores acumulará por tanto una actualización al alza superior al 23,5% que garantiza tanto la sostenibilidad de las plazas concertadas como los incrementos salariales de los trabajadores.

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