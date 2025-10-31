Susín se remite al BOE frente a "las mentiras" de la ministra Rego: Aragón debe tener 441 plazas y no hay financiación

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, este viernes en los pasillos de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de mentir cuando este jueves afirmó que Aragón va a contar con un 250% más de financiación de la inicialmente prevista para acoger a una cifra de menores extranjeros no acompañados que será inferior a los primeros cálculos realizados.

"La única realidad es un real decreto y el BOE, en los que se establece que Aragón tiene que tener 441 plazas de estructura. Y financiación no hay. De momento, a la Conferencia Sectorial no ha llegado ningún acuerdo de financiación", ha sostenido la responsable autonómica de Bienestar Social y Familia.

Susín ha recriminado a la ministra Rego venir "de paseo" a Zaragoza con una "demagogia facilona", su "falta de rigor" y "mentiras" sobre el polémico reparto de menores extranjeros no acompañados ante una crisis migratoria que la consejera imputa a la "política deliberada de inmigración de puertas abiertas del Partido Socialista".

"No podemos admitir que nos tome por tontos a los aragoneses", ha expresado Susín, que se ha aferrado a las publicaciones oficiales frente al "Gobierno de las mentiras": "Vendrán 200, vendrán 250, vendrán 300 o un delegado del Gobierno decidirá que a Aragón, como he explicado muchas veces, vienen 100 más, pero la realidad cierta es que tenemos que tener 441 plazas de estructura".

Una exigencia que, además, ha advertido la consejera, no viene acompañada de financiación contrariamente a lo que aseguró este jueves la ministra, a su juicio, de forma "demagógica y torticera": "Le recomiendo que, cuando viaje, aproveche para estudiar un poco porque el incremento del 250% al que aludió se refiere a los 20 menores que se acogieron de forma voluntaria en julio de 2024, con una financiación de 1.068.000 euros, aproximadamente, para doce meses. Y ahora dice que se aumenta en un 250%, 251 menores 3,2 millones de euros. Estas cuentas las hace hasta un niño de Secundaria".

"DESBARAJUSTE"

La consejera autonómica ha lamentado además el "desbarajuste absoluto" del Gobierno central respecto a la salida de los menores de Ceuta, Melilla y Canarias.

Así, a Aragón de momento han llegado siete menores en un goteo constante de expedientes: "Nos estamos encontrando con que vienen menores reseñados, por ejemplo, con 17 años y cuando llegan aquí tienen 11 años. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está el trabajo por los menores cuando se miente incluso en sus reseñas?", se ha preguntado antes de informar de que de los expedientes que han llegado a la comunidad autónoma, se han rechazado tres, y en dos casos los menores en realidad eran ya mayores ya de 18 años.

Por ello, y en línea con uno de los argumentos planteados en sus recursos, Susín ha reiterado que "no se están respetando los derechos de los menores porque hay expedientes de menores que ya se están anulando y no se están trasladando precisamente porque se están vulnerando los derechos de los propios menores".

Carmen Susín ha ampliado su crítica sobre la "demagogia facilona" de la "ministra del Partido Comunista" por actuar "de comparsa" y admitir "a cambio de una cartera" que "Cataluña y el País Vasco, dos comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, tengan un discurso absolutamente xenófobo rechazando la inmigración y la acogida de menores inmigrantes".

Por ello le ha requerido a Rego que se deje de dar "lecciones de humanidad" y explique dónde está su criterio sobre la igualdad y la solidaridad.