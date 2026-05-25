Susín situará a "los alumnos y sus necesidades" en el epicentro de la política del Departamento de Educación

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, en comparecencia en las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, se ha comprometido a que "los alumnos y sus necesidades recuperen su posición como epicentro de toda la política educativa" en Aragón, defendiendo, asimismo, la necesidad de adoptar para ello medidas "valientes, eficaces y justas".

Así lo ha indicado Susín este lunes en su primera comparecencia en las Cortes de Aragón para exponer su hoja de ruta al frente del Departamento, manifestando su confianza en el "poder transformador del conocimiento, la formación, la ciencia y la educación en todas sus etapas y modalidades".

Ha aludido a la "inversión histórica" en Educación en los dos últimos cursos para precisar que en 2025, con los presupuestos prorrogados de 2024, "ascendió a más de 1.300 millones, lo que supone un incremento del 18% respecto al último año completo del Gobierno cuatripartito", de dicha cuantía, 1.092 millones se destinaron a la red pública --un 84% del total-- y 209 millones a la concertada.

Susín ha situado su papel al frente del Departamento alejado de "la trinchera y la polarización", porque "cuando el eslogan sustituye al diseño de políticas públicas y los pareados solo buscan desinformar, pero jamás construir, pierde el alumnado, se queman los docentes y se irritan las familias".

En este punto, ha ahondado en la educación como "eje de transmisión del conocimiento" y ha manifestado su convencimiento de que la educación, la ciencia y las universidades son "clave" para esa atracción y exportación de talento, inversión e innovación por parte de Aragón y ha apostado por un sistema educativo que integre "voces y proyectos diversos y que no tiene miedo a que las familias elijan".

Así, se ha referido a la reciente huelga educativa --19 y 20 de mayo-- para garantizar que desde el Departamento trabajará en la mejora de la educación pública y concertada, dado que la complementariedad de ambas es seña de "libertad de elección de las familias". Sobre la concertación del Bachillerato, Susín ha aducido que se trata de una propuesta fundamentada en la "equidad", para evitar que el nivel adquisitivo condicione el acceso en igualdad a esta etapa educativa.

"Las izquierdas se esfuerzan en intentar atrapar a toda esa comunidad educativa en un marco en el que los derechos se exigen en camisetas coloridas, pero no se respetan ni se defienden desde la voz propia y se pierde en los bulos y la desinformación interesada", ha esgrimido Susín, para añadir que "toda crítica que sea constructiva será escuchada, pero deberá ser honesta para ser tenida en cuenta".

Sobre los docentes, Carmen Susín ha hablado de la cifra récord de 21.000 nóminas en los centros educativos y ha celebrado que los profesores aragoneses hayan dejado de ser los peor pagados de España gracias a un "acuerdo histórico" de 126 millones de euros hasta 2027.

Así, ha recordado que se están aplicando ya incrementos salariales y una reducción de las horas lectivas, establecidas en 18 horas en Secundaria y 23 en Primaria. También se ha comprometido a rebajar la burocracia en las aulas para que los docentes puedan centrarse en el tiempo en el aula y en trabajar en pos de la calidad educativa, puesto que "nos piden dedicarse, en mayor medida, a la gestión de la calidad educativa y menos a marcar casillas en papel".

ESCUELA RURAL E INFRAESTRUCTURAS

Además, la consejera ha reafirmado su apoyo a la escuela rural, que atiende a más de 8.000 alumnos en Centros Rurales Agrupados (CRA) y ha indicado que en este curso 2025/26 hay 72 colegios con menos de 10 alumnos. Entre sus empeños está, según ha reconocido, que "ni el código postal ni el punto de partida de cada alumno, sean cuales sean sus capacidades, determine su proyecto vital y lo convierta en una realidad irrevocable".

El tan demandado servicio de cocina 'in situ' por buena parte de la comunidad educativa continuará en "expansión", ha recalcado, "después de haber implantado una decena este curso". Asimismo, ha puesto el foco sobre "la falta de planificación y al déficit de décadas en mantenimiento de los centros educativos", algo en lo que ya se trabaja.

Carmen Susín ha subrayado que se han invertido más de 77 millones de euros en tres años para obra nueva y ampliaciones, además de haberse impulsado un plan de contingencia que ya ha actuado en un centenar de centros, y que se ha creado una nueva Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos para seguir impulsando la mejora progresiva de las instalaciones.

UNIVERSIDADES Y CIENCIA

En el ámbito de la educación superior, Susín ha indicado que el gran compromiso de la legislatura será la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los estudiantes que hayan realizado la PAU en Aragón y que en cursos posteriores se condicionará al rendimiento académico.

Igualmente, ha mencionado la expansión territorial de grados estratégicos como Medicina, Farmacia en Huesca e Ingeniería Aeroespacial en Teruel. "Siempre me encontrarán trabajando desde el convencimiento de que la formación que reciben los aragoneses, sea cual sea la etapa educativa en la que se encuentran, ha de ser excelente o bien estar dirigida a construir su camino para llegar a serlo", ha enfatizado.

Sin embargo, el reto más inmediato para con la Universidad de Zaragoza es diseñar el nuevo modelo global de financiación 2027-2031 y ha destacado que las universidades son uno de los principales motores de transformación de Aragón: "Mi compromiso es construir un sistema universitario plenamente alineado con los retos sociales, tecnológicos y sanitarios de la próxima década".

En materia de Ciencia, ha comentado, la meta es "desarrollar políticas científicas que busquen la excelencia y la transferencia del conocimiento a la sociedad y al mercado". El Departamento destinará 10 millones de euros en los próximos tres años para apoyar a grupos de investigación y ha remarcado la consolidación de ARAID y su "cifra récord de investigadores" como "punta de lanza de un sistema que atrae talento y refuerza las líneas estratégicas de investigación de Aragón".

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Desde el PSOE, Jorge Pastor ha pedido el cese del recién nombrado director general de Política Educativa, José Luis Ferrando, porque es "delirante" y "el colmo del surrealismo" asignarle este cargo cuando, "según dice la prensa, sabe mucho de humillación y de machismo, pero poquito de educación".

"La educación pública es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todas y para todos, en cualquier lugar", por lo que "justificar la privatización del Bachillerato en base a la libertad de elección es pura demagogia, porque no existe sin igualdad de oportunidades", ha anotado Pastor.

Por su parte, Isabel Lasobras (CHA) ha mostrado preocupación por la "deriva ideológica" en los currículos y el debilitamiento de la educación pública, ya que "adoctrinar es utilizar las instituciones para introducir revisionismo político al servicio de la extrema derecha".

Desde IU, Marta Abengochea ha insistido la brecha entre la educación pública y privada", reprobando al Gobierno de Aragón por ponerse del lado del "negocio privado en un contexto de descenso demográfico".

VOX Y PP

David Arranz (Vox) ha indicado: "Defendemos siempre la educación pública, así como la convivencia pacífica entre los tres sistemas, publico, concertado y privado", dando por hecho "un aumento del presupuesto en educación, de recortes nada, queremos más profesores, mejores salarios, y seguiremos en esa línea".

Finalmente, la 'popular' Silvia Casas ha matizado que el avance de la pública "no impide dotar de recursos a la concertada" y ha cuestionado a la izquierda: "No entiendo qué problema tienen con que cada padre decida cuál es el proyecto educativo para sus hijos".