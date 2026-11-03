El talento artístico aragonés protagoniza la sexta edición del Premio de Arte Universidad San Jorge

Foto de grupo de los finalistas del Premio de Arte Universidad San Jorge, Call for artists, - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge, a través de su área de Cultura, ha presentado este martes la exposición de la sexta edición del Premio de Arte Universidad San Jorge, Call for artists, una muestra que reúne las siete obras seleccionadas en esta convocatoria y que busca contribuir a la visibilidad del talento artístico de Aragón.

En esta sexta edición, el Premio de Arte Universidad San Jorge ha recaído en Atrapado, de Dan Bonssai, mientras que el accésit ha sido otorgado a La batalla del agua, de Maiky Maik.

Junto a estas dos obras, el jurado ha seleccionado otras cinco propuestas: Cartografía de la tensión superficial, de Jorge Aliaga; Mi devenir, de Gema Rupérez; Paisaje articulado, de Daniel Vera; Una luz, de Laura G. Escribano, y Resiliencia, de Álex Bascuas.

La selección reúne propuestas de diferentes lenguajes y aproximaciones a la creación contemporánea, reflejo de la diversidad de prácticas presentes en la escena artística aragonesa.

La exposición permite conocer el trabajo de los artistas seleccionados y acercar sus propuestas a nuevos públicos en un contexto profesional vinculado al ámbito del arte contemporáneo. El ganador de esta edición, Dan Bonssai, ha explicado que su obra, Atrapado, representa a un personaje que se encuentra encerrado en el propio formato del lienzo.

PLATAFORMAS NECESARIAS

"Quería transmitir esa sensación de angustia y agobio que produce sentirse atrapado. El gran tamaño de la obra también contribuye a que el espectador experimente esa presión", ha señalado.

El artista ha destacado, además, la importancia de iniciativas como esta de la Universidad San Jorge para dar visibilidad al trabajo de los creadores. "Son plataformas que hacen mucha falta, porque nos permiten mostrar nuestras obras, encontrarnos con otros artistas que comparten nuestras inquietudes y contar con un altavoz para dar a conocer nuestro trabajo", ha afirmado.

Por su parte, la responsable de Cultura y Ediciones de la USJ, Carmen Sánchez, ha puesto en valor la trayectoria del certamen, que a lo largo de sus seis ediciones ha recibido más de 300 propuestas y ha incrementado la dotación económica de sus premios.

También ha agradecido la participación de los artistas y el respaldo institucional del Gobierno de Aragón. "Este año hemos recibido numerosas propuestas de distintas disciplinas artísticas. Agradecemos a todos los participantes que formen parte de esta celebración del talento aragonés y el apoyo del Gobierno de Aragón, que fortalece nuestra labor de fomento del arte y la cultura local", ha indicado.

Asimismo, Sánchez ha subrayado el papel de la exposición como espacio para acercar la creación contemporánea a nuevos públicos y ofrecer a los artistas un contexto profesional en el que presentar sus trabajos.

IMPLICACIÓN

Un rol que también ha destacado en la inauguración de la muestra la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad San Jorge, Lourdes Diego.

Desde el ámbito de la colaboración cultural, Carmen Terreros ha destacado la importancia de la implicación conjunta de empresas e instituciones para impulsar el sector artístico. Según ha señalado en su intervención, estas colaboraciones "son fundamentales porque contribuyen a crear un tejido cultural de gran relevancia y permiten fomentar el talento. Es una iniciativa muy valiente que, además, va ganando fuerza cada año".

En la misma línea, el miembro del jurado, Eduardo Hidalgo, ha defendido la necesidad de apoyar la cultura y a los artistas emergentes. "En Aragón contamos con creadores con muchísimo nivel, que presentan obras muy potentes y tienen un gran recorrido por delante, no solo en el ámbito regional, sino también en el nacional", ha afirmado.

A través de Call for artists, Cultura USJ promueve un espacio de encuentro entre la práctica artística y el ámbito profesional, favoreciendo la difusión de los creadores aragoneses y generando oportunidades de relación con el mercado del arte.

El jurado de esta sexta edición ha estado integrado por profesionales vinculados a la gestión cultural, la crítica, el comisariado, las instituciones artísticas y el coleccionismo. Entre sus miembros se encuentran Carmen Sánchez Monterde, Carmen Terreros, Antón Castro, Eduardo Hidalgo, Desirée Orús y Julio Ramón, con María Blasco como secretaria del jurado.