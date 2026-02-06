El Taller Escuela Cerámica de Muel acoge una exposición de 25 ceramistas del Benelux

Presentación de la exposición 'Fusions of Visions'. - EUROPA PRESS

La sala de exposiciones Enrique Cook del Taller Escuela Cerámica de Muel acogerá desde este viernes y hasta el 6 de abril la exposición 'Fusions of Visions', que exhibirá creaciones de 25 ceramistas miembros de la Academia Internacional de Cerámica (IAC) procedentes de los países del Benelux --Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo--.

La diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Charo Lázaro, ha destacado en rueda de prensa que se trata de una muestra "verdaderamente singular" ya que es la primera vez que un grupo de la IAC protagoniza una exposición itinerante por varios países.

En opinión de Lázaro, el Taller Escuela Cerámica de Muel, referente histórico y formativo de la cerámica en Aragón "es el marco idóneo para acoger esta exposición" puesto que su trayectoria y su vínculo con la tradición cerámica "dialogan de manera natural con las propuestas contemporáneas que presenta esta muestra, generando un enriquecedor intercambio entre pasado, presente y futuro de la creación artística".

Por su parte, la directora del Taller Escuela, María Giménez, ha añadido que este tipo de exposiciones reflejan sus principales líneas de trabajo: ensalzar la cerámica tradicional de Muel y apoyar a los ceramistas actuales y sus técnicas contemporáneas.

El presidente de la Academia Internacional de Cerámica, Oriol Calvo, ha agradecido a la DPZ "no solo esta exposición, sino la completa programación que organizan en el Taller Escuela Cerámica de Muel que es de referencia".

GRAN PESO DE ESPAÑA EN LA IAC

Calvo ha recordado que actualmente en la Academia Internacional de Cerámica hay 1.200 miembros procedentes de 85 países y que se trata de la entidad más importante de la cerámica artística en el mundo, cuyo objetivo es "promover el intercambio de conocimientos y experiencias" en el campo de la cerámica a nivel internacional y la exposición que se presenta hoy "es una muestra de ello", ha concluido.

Ha destacado que Pablo Ruiz Picasso fue el primer miembro de honor de la IAC y que España ha tenido siempre mucha presencia en ella, siendo ahora el tercer país de procedencia de sus integrantes, sólo detrás de China y Estados Unidos.

La ceramista belga y representante de la IAC ante la Unesco, Patty Wouters, ha explicado la diferencia entre las creaciones artísticas de ceramistas aragoneses y las elaboradas por holandeses, belgas o luxemburgueses.

TRADICIONAL VERSUS CONTEMPORÁNEO

Así ha señalado que, en el caso de estos tres países, la principal diferencia es que no tienen la "larga tradición" ceramista que sí existe en Aragón, ya que se produjo una ruptura a raíz de la Revolución Industrial, que no se rompe hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se retoma la cerámica desde el punto de vista artístico, gracias en buena medida a que se empieza a enseñar en las académicas con "muy buenos profesionales".

Frente a ello, en España, donde este material se ha trabajado durante siglos, pese a que hay ceramistas contemporáneos de "alto nivel", sus creaciones siempre mantienen "un toque tradicional".

En cuanto a la muestra, cada ceramista del IAC-Benelux aporta su propia visión, que abarca desde estilos tradicionales hasta enfoques experimentales. Esta fusión de diversos estilos artísticos crea un objetivo compartido: promover la cerámica contemporánea y compartir su pasión con el público.

Los artistas participantes son, de Bélgica, Caroline Andrin, Tjok Dessauvage, Nathalie Doyen, Mieke Everaet, Jean-Claude Legrand, Yves Malfliet, Marieke Pauwels, Joëlle Swanet, Ann van Hoey, Fabienne Withofs, Piet Stockmans y Patty Wouters; de Luxemburgo, Doris Becker y Ellen Van Der Woude; de Países Bajos, Sonja Top, Paula Bastiaansen, Marie-Josée Comello, Cecil Kemperink, Swanica Ligtenberg, Deirdre McLoughlin, Ricus Sebes, Maria ten Kortenaar, Willy Van Bussel, Beatrijs Van Rheeden, Marga Knaven.

La Academia Internacional de Ceramistas (IAC), fundada en 1952, promueve el intercambio internacional, la amistad y la comunicación entre museos, galerías, organizaciones culturales y ceramistas de todo el mundo.

El Grupo IAC Benelux está formado por ceramistas de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo que apoyan los objetivos del IAC y promueven activamente la cerámica contemporánea, a la vez que fomentan una comunidad creativa unida.